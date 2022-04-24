長新冠｜英國研究：染病住院1年後　感覺完全康復者僅約25%

一項4月23日發表的英國研究表明，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）住院患者中，一年過後感到完全康復的人僅佔約25%。最常見的長期病徵為疲倦、肌肉疼痛、睡眠不佳、行動變得緩慢和呼吸急促。



根據科學新聞網站EurekAlert!，這份刊登在期刊《刺針・呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）的研究指，英國學者2020年3月至2021年4月間追蹤2,320名分別從39間英國公立醫院出院的患者，並於5個月和1年後評估當中807人的康復情況。他們平均年齡為59歲，其中36%，即279名患者為女性，28%曾接受有創輔助通氣（Invasive Assisted Ventilation）。

研究發現，與沒有肥胖問題的人相比，肥胖的染疫者一年後感覺完全康復的可能減半，女性感覺完全復原的可能與男性相差32%，而曾使用呼吸機的患者，感覺完全康復的可能則與無使用呼吸機的患者相差58%。