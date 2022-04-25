烏克蘭總理提出：用俄羅斯被凍結資產作戰後重建

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）在華盛頓接受採訪時表示，烏克蘭無法贏得同核大國進行的戰爭。他同時表示，烏克蘭政府正在與美國和一些西方國家進行談判，商議有關利用被凍結的俄羅斯資產重建烏克蘭事宜。



據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）4月24日報道，烏克蘭總理什梅加爾24日表示，烏克蘭無法贏得同有核國家進行的戰爭，結束俄烏軍事衝突的唯一途徑是俄羅斯的全面撤軍。

什梅加爾24日在華盛頓接受了美國哥倫比亞廣播公司《面對全國》（Face the Nation）節目的採訪，分別談及俄烏衝突現狀、西方對烏克蘭支援、結束衝突的辦法等多個方面的問題。

他表示，他已與美國總統拜登（Joe Biden）、多位美國高級官員、G20國家財長以及國際金融組織進行了會面，並獲得了對烏克蘭進行醫療用品、重型武器與資金支持的承諾，同時呼籲西方世界對俄羅斯繼續採取制裁措施，以通過經濟施壓讓俄軍無法獲得更多軍費支持。

他還稱，烏克蘭需要6,000億美元的重建費用，理應用俄羅斯被凍結資產來支付。

他說：「我們在與美國和其他國家進行談判。這是重要的國際問題，旨在找到利用俄羅斯被凍結資產的方案，以此援助烏克蘭重建工作」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月21日也曾公開呼籲，要求將遭受制裁的俄羅斯資產和俄央行資金用於補償烏克蘭的損失。

據彭博社報道，美國與歐洲凍結了俄羅斯央行6,400億美元外匯儲備中的大約一半。

美國財長耶倫（Janet Yellen）此前曾公開表示，美國將要求俄羅斯為烏克蘭重建買單，但動用俄被凍結資金需要得到國會及盟友同意，「不會輕易這麼做」。

俄羅斯中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）表示，俄羅斯政府擬對俄國際儲備被凍結一事提起訴訟。

什梅加爾稱，此次到訪華盛頓期間與美國總統拜登以及所有美國官員進行了「非常棒的會晤」，同國際金融組織以及G20國家的許多財長舉行了「很好的會議」，美國在烏克蘭的軍事、金融、人道等領域提供了非常多的支持。

什梅加爾還提到，美國高級官員到訪烏克蘭的消息也是「一個非常重要的政治象徵」，因為這樣可以讓烏克蘭的合作伙伴看清烏克蘭正在發生的現狀，「這對我們的國家是一個重要的信號」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月24日訪問了烏克蘭，並於24日晚間秘密會見了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr zelensky），這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來美國官員對烏克蘭的最高級別訪問。