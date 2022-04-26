不明兒童肝炎｜日本疑現首例　英官員：或與腺病毒感染有關

英、美、法等國陸續傳出病因不明的嚴重急性兒童肝炎病例後，日本厚生勞動省4月25日表示，日本境內首度出現一個疑似病徵的案例。



根據日本放送協會，厚生勞動省透露，國內一名16歲以下兒童疑似出現在歐美多地發現的不明原因急性肝炎病徵，目前正在住院治療。

厚生勞動省稱，這是日本首次出現疑似病例，與多數病例不同，這名病患並未檢測出腺病毒。

英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）25日指，一種名為F41的腺病毒看來是最可能的病因。

根據世衛網站23日公布，截至21日，全球錄得最少169名兒童感染急性、嚴重、不明來源的肝炎，1人死亡，至少74名患者身上發現腺病毒（Adenovirus），當中19人同時感染新冠病毒（SARS-CoV-2）。約10%的個案、即17名確診不明肝炎的兒童需進行肝臟移植。