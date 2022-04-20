歐洲發現更多兒童感染肝炎　美國亦出現疑病例　原因不明

歐洲多國繼續發現有兒童感染肝炎，繼英國早前通報的74宗，丹麥、愛爾蘭、荷蘭及西班牙亦發現病例，美國亦出現疑似9宗病例。目前已排除常見的肝炎病毒，未能確定感染原因。



歐洲疾病及預防控制中心在4月19日表示，近期發現愈來愈多兒童感染原因不明的肝炎。繼英國早前通報的74宗，丹麥、愛爾蘭、荷蘭及西班牙亦發現病例，但未有具體說明數字。

美國阿拉巴馬州同日通報，有9名兒童出現疑似病例，引起關注。綜合美國媒體同日報道，患者僅1至6歲。儘管兒童感染輕度肝染頗為常見，但這次的情況明顯不同，在英國部分患者情況嚴重，部分更需要進行肝臟移植。

歐洲疾控中心表示，目前已排除傳統常見的甲、乙、丙、丁、戊型肝炎病毒導致感染，因此未能確定感染原因。由於部分兒童接受醫治的同時發現感染新冠病毒，因此或許與新冠肺炎有關，但世界衛生組織表示需要再進行基因的分析，以確定是否真的關係。

另外由於受感染兒童大部分未有接種疫苗，因此已排除由疫苗引起。另外在美國患病的兒童全部對腺病毒檢測呈陽性，不過腺病毒在兒童身上常見，造成包括感冒發發燒、喉嚨痛和眼部的結膜炎，目前仍未能確認肝染致病原因。