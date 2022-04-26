亞洲疫情｜柬埔寨全面解除戶外口罩令　馬來西亞也將進一步解封

亞洲多地繼續放寬針對新冠肺炎（COVID-19）的防疫措施，繼韓國4月25日起開放讓民眾在戲院或大眾交通工具等場所飲食後，柬埔寨26日宣布全面解除戶外口罩令，馬來西亞也將在27日宣布進一步解封措施。



柬埔寨首相洪森26日向國民發表講話時公布，即日起解除戶外口罩令，意味不再強制民眾在室外戴口罩，市民在設冷氣的辦公室、會議室或戲院等場所則仍要戴口罩防疫。

馬來西亞：進一步解封

馬來西亞也宣布將繼續解封，當地衞生部長凱里（Khairy Jamaluddin）25日表示，政府將在27日公布進一步解封的標準操作程序，衞生部已有徹底討論，將在27日前向內閣提交方案。當地之前在4月14日宣布，將開放讓部份符合條件的民眾接種第4針疫苗，目前有1939人已打第4針。

新冠肺炎疫情：圖為2022年3月27日在日本東京，民眾賞櫻時均戴上口罩防疫（Getty）

韓國累計確診突破1700萬

韓國中央防疫對策本部26日表示，當地單日新增8.03萬宗確診，意味累計確診突破1700萬宗。韓聯社報道，單日確診宗數較前一天增加4萬多，但也是連續6天低於10萬，單日新增死亡病例82宗，為時隔55天降至100宗以下。

報道指，隨着當地疫情有下降趨勢，當地政府自4月25日起已開放讓民眾在戲院、大型超級市場或大眾交通工具等場所飲食。

日本逾半人口已接種3針

日本政府25日公布統計結果顯示，接種3劑新冠疫苗的比例已佔人口50.8%，超過半數，其在65歲以上人群高達86.9%，在20多歲人群則為30.1%、30多歲群組為33.2%，「如何提高年輕人接種率」成為當地議題。