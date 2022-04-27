烏克蘭局勢｜普京與聯合國秘書長會面　稱期待以外交解決問題

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）4月26日訪問俄羅斯，嘗試就烏克蘭局勢斡旋。他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談，對方稱俄羅斯會繼續以網上形式與烏克蘭談判，並期待可以透過外交解決爭議。



英國廣播公司（BBC）、天空新聞（Sky News）、美聯社及俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）等報道，古特雷斯在會面上批評俄羅斯入侵烏克蘭是公然違反鄰國的領土完整，同時敦促俄羅斯容許馬里烏波爾（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）內被困民眾可以撤離。

普京稱俄軍已經提出在當地開放人道走廊，反指烏克蘭阻撓撤離行動，並稱超過10萬人已經離開馬里烏波爾，部分人到俄羅斯，亦有人留在烏克蘭。他指土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）同日較早時在通話中提到，馬里烏波爾仍有軍事行動，但普京強調俄軍已經在該市的軍事行動已經結束，形容當地的情況是悲劇而複雜。

對於烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近布查鎮（Bucha）發生的大批平民遭屠殺事件，普京聲稱與俄軍無關，指當地曾有挑釁情況。

普京亦重申目前形勢由烏克蘭在2014年發動「政變」引起，又稱俄烏兩國曾在3月於土耳其伊斯坦堡（Istanbul）的談判取得「重大突破」，惟烏克蘭之後改變主場，當中包括克里米亞及烏克蘭東部地位問題，導致難以達成協議。

他提到俄烏兩國仍然以視像形式對話，希望可以取得正面成果，並期望最終可以透過外界途徑達成協議。

古特雷斯其後表示，他向普京表明，俄羅斯入侵烏克蘭是完全違反聯合國憲章，他亦對烏克蘭的人道情況感到非常憂慮，稱希望成立一個由聯合國及俄烏兩國的組織，協調設立人道走廊。