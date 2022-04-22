Taylor Swift化身千足蟲？　歌迷科學家把蟲蟲新品種以她命名

Taylor Swift的歌曲膾炙人口大家都認識，不過日後或許會多了一個會讓全球記得她的機會——千足蟲Taylor Swift。有科學家正要把發現的新千足蟲物種，以她的名字命名。



美國科學家亨南（Derek Hennen）與他的團隊，在阿帕拉契山脈發現了17隻千足蟲的新品種，亨南決定把其中一隻取名為Nannaria swiftae，或Swift Twisted-Claw Millipede。

在英語「Swiftie」就是Taylor Swift粉絲的意思，Taylor Swift在歐美的知名道極高。亨南表示道，他是Taylor Swift的大粉絲，他之所以選擇這千足蟲，是因為牠目前只在田納西州發現，而Taylor Swift在那裡開始了她的音樂生涯。

圖為2021年11月，Taylor Swift出席短片All Too Well的首映禮。（AP）

This new millipede species is Nannaria swiftae: I named it after @taylorswift13! I'm a big fan of her music, so I wanted to show my appreciation by naming this new species from Tennessee after her. A high honor! pic.twitter.com/fXml3xX5Vs — Derek Hennen, Ph.D. (@derekhennen) April 15, 2022

亨南表示Taylor Swift的音樂讓他渡過了人生的低潮，並稱希望以此當成小小謝意。亨南表示對科學家來說，以某人取名一個物種對其是一種榮譽。

千足蟲生活在森林地面上，以腐爛樹葉和其他植物為食。千足蟲因經常躲在泥土中難以發現鮮有人知，但作為分解者發揮着重要作用。科學家相信泥土中還有很多未被發現的物種，Nannaria swiftae是其中一種。

新描述的千足蟲長度在18到38毫米之間，有焦糖色到黑色的身體，綴有白色、紅色或橙色的斑點，腿則是白色的。