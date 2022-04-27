烏克蘭｜美媒：美方提供實時情報　成功協助烏軍抵禦俄軍進攻

俄羅斯入侵烏克蘭在初期受挫，無法攻陷基輔之餘損失慘重。美國全國廣播公司（NBC）報道，這是美國協助的功勞，讓烏克蘭成功抵禦俄軍攻擊，並將損失降至最低。



NBC引述美國官員指出，美方雖然未有派遣士兵協助，但給予了烏克蘭大量軍援及情報協助。其中包括提供實時的衛星圖像，告知俄方的什麼樣的軍隊在什麼位置，同時在哪裏進行活動。

烏軍在美國情報的協助下，不斷遷移防空系統和飛機，躲避俄軍追擊，讓俄軍一直無法有效轟炸目標並取得空中優勢。有美國官員指出，美方的協助讓俄軍實質在「炸空地」，因為烏軍的防空設施已在他們到來前撤離。

圖為4月24日，美國國防部長奧斯丁，及國務卿布林肯訪問基輔，與總統澤連斯基會面。（AP）

報道又指在兩軍開戰時，美國限制了部分情報分享，但很快隨戰事持續而解禁。這包括了一些暴露俄軍薄弱的位置，讓烏軍能有效進行反擊。其中包括在早期攔截俄軍的空中突擊行動，擊落俄軍運輸機，拖慢俄軍進佔基輔附近機場的時間。儘管機場最終還是被佔領，但已打亂俄軍快攻節奏，無法短時間湊合大量部隊，導致進攻基輔以失敗告終。

報道引述一名官員指出，在過去8年，美國和烏克蘭情報機構建立緊密聯繫。在俄軍入侵前，美國已有信心能向烏克蘭提供全面的俄軍部署細節，協助烏軍抵禦入侵。另一名情報官員指出，事實亦證明烏克蘭人在使用情報方面十分高效，同時烏克蘭亦懂得利用公開的情報，如商業衛星圖像及俄軍未有加密的通訊，展開行動。

俄羅斯國防部在3月末時稱俄軍共有1351人陣亡，但外界預期俄軍損失人數已逾萬人，包括數以百計的戰車在歐美反坦克武裝的協助下被擊毀。而俄羅斯亦曾承認俄軍在戰事中「損失慘重」，現時的攻擊重心已轉移至烏東地區，部分在北部和基輔附近的部隊已經撤退。