2016年埃及空難調查結果出爐　機師吸煙點燃洩漏氧氣造成火災

埃及航空公司MS804空難調查報告出爐，推翻了埃及當局最初指飛機遭受恐襲墜毀的說法。調查報告指是因機師在機艙內吸煙，點燃了懷疑維修錯誤，氧氣面罩中洩漏出的氧氣引起火災，最終墜毀。



事發2016年5月19日，編號MS804，原定由法國巴黎至埃及開羅的空中巴士A320客機，在地中海失蹤，墜毀在希臘喀帕蘇斯島附近。

法國民航安全調查局（BEA）在4月27日公布調查報告。意外的直接原因，是機師Mohamed Said Shoukair在駕駛艙內吸煙，點燃了艙內氧氣面罩中洩漏出的氧氣引發火災，最終導致飛機墜毀。

圖為2016年5月，在地中海上找到屬於MS804客機襲毀後的雜物和殘骸。（AP）

埃及航空公司 飛行員被允許在駕駛艙內吸煙，因此機師吸煙的行為並不算違規。但是報告指出涉事的氧氣面罩在失事前3天才由埃及航空公司的維修人員更換，但由於未知原因，面罩的釋放閥意外被設置在「緊急位置」，導致氧氣洩漏。

BEA根據捕捉到氧氣外洩聲響的證據，證明在墜機前不久「駕駛艙內一名飛行員的氧氣面罩出現氧氣洩漏」，得出火災的成因。

埃及當局在空難發生不久，指飛機是遭受恐襲而墜毀，但報告推翻了相關說法。