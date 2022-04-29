聯合國安理會強烈譴責巴基斯坦大學孔子學院恐襲

聯合國安理會28日發表主席新聞談話，對4月26日發生針對巴基斯坦卡拉奇大學（University of Karachi）孔子學院班車的恐怖襲擊予以最強烈譴責。



新華社4月28日引述主席新聞談話表示，安理會成員對發生在卡拉奇大學的恐怖襲擊予以最強烈譴責，此次襲擊造成3名中國人、1名巴基斯坦人遇難以及多人受傷，「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army，BLA）馬吉德旅（Majeed brigade）已宣稱製造了此次襲擊。

安理會成員向受害者家屬以及巴基斯坦和中國政府表示最深切的同情和慰問，重申任何形式和表現的恐怖主義均對國際和平與安全構成嚴重威脅，強調應將恐怖主義行為肇事者、組織者和資助者繩之以法。安理會成員敦促所有國家根據國際法義務及安理會決議，與巴基斯坦和中國政府以及所有其他有關當局就此積極開展合作。

主席新聞談話指出，任何恐怖主義行為，無論其動機如何、發生在何時何地、由誰實施，都是犯罪行為且不可原諒。各國應根據《聯合國憲章》和國際法義務，採取一切措施打擊恐怖主義對國際和平與安全造成的威脅。