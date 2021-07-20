中國工程團於巴基斯坦遇害背後：印巴兩國在俾路支的暗戰

7月19日，由15名中國公安部刑偵專家組成的調查團搭乘巴基斯坦空軍專機返回，暫時結束了對中國工程師於巴基斯坦開伯爾-普什圖省巴士恐襲遇害事件約48小時的緊急調查。
此前，就在中國刑偵專家抵達後，巴基斯坦內政部長拉希德（Sheikh Rashid Ahmad）即在記者會上宣佈「對達蘇恐襲事件的調查已經進入最後階段」。這曾在7月14日前後一度被視為「事故」的事件，不僅得到迅速定性，也得到了迅速偵破。
環顧自7月14日以來的達蘇水電站爆炸案的經緯，外界不難發現，若沒有中方第一時間催促，此案的進展可能未必會如當前這樣迅速。
一開始，巴基斯坦外交部曾稱這場造成中巴雙方共12人遇難的案件是「車輛事故」。巴方的自信與其軍警此前的清剿活動有關：為迎接巴基斯坦總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）6月18日前往視察，巴軍曾在當地逮捕了大批極端分子。
但隨著中國外長王毅在7月14日向巴方當面指出，此案「如是恐怖襲擊，要立即緝拿兇手，嚴懲肇事者」，伊斯蘭堡方面15日即宣佈此案「不排除」為恐怖襲擊。此後，中國總理李克強、公安部長趙克志分別在16日和17日與伊姆蘭・汗和內政部長拉希德通電話，要求「務必將恐襲兇手繩之以法」，在中、巴警方配合下，「自殺式汽車炸彈衝擊車隊，中方車輛事故中墜崖」等案情也隨之得以披露。
在此次風波中，來自中國的堅決態度加速了案件的偵破
對北京來說，巴基斯坦方面的安全問題是一目了然的。它與印度、巴基斯坦兩國在俾路支、喀什米爾長期的代理人戰爭的客觀環境有關。
自2009年後，印度總理直屬的印度對外情報部門（RAW）即採取了對包括巴基斯坦塔利班等數十家組織的援助、扶植、整訓等工作。印度還與阿富汗情報部門合作，訓練巴基斯坦塔利班等武裝人員。
以2018年11月23日，分裂組織「俾路支解放軍」（BLA）襲擊中國駐卡拉奇領事館為標誌，印度情報部門對在巴基斯坦中國目標的興趣正隨之凸顯。BLA前領導人馬里（Jumma Khan Marri）指出，俾路支等地區的多家軍、政組織已大部為印度總理莫迪（Narendra Modi）所掌控。
到2018年12月24日，隨著指揮襲擊案的BLA首腦Aslam Baloch在阿富汗坎大哈遭不明身份槍手襲擊身亡，印度與巴基斯坦在當地進行的地下戰爭已成為公開的秘密。巴基斯坦軍警曾多次在重點地區展開過清剿行動，並在2019年和2020年期間有過一定成效。
隨著阿富汗戰事在近兩年變得逐漸不利於阿富汗政府軍，親巴基斯坦當局的塔利班武裝高歌猛進，依附於阿富汗、印度兩國政府的巴基斯坦各路反政府組織的生存空間已被壓縮至阿、巴邊境，在部分組織於巴基斯坦北部滲透轉移之際，部分組織在巴基斯坦北部的行動就成為大概率事件。
對印度來說，其麾下的武裝分子的轉移一方面是保存力量，另一方面也要擇機對巴基斯坦採取有效行動。
由於巴基斯坦向印控喀什米爾地區的滲透行動也在2020年後加劇，這使印度開始順勢調動其在阿富汗的部隊，開始「反制」措施。與阿富汗直接交界，又與阿富汗有相同民族，還有「一帶一路」、「中巴經濟走廊」相關工程的的開伯爾-普什圖省，已大可能成為印度實施「特種行動」的目標。而此次風波中中國人員的死傷，也彰顯中國所正面臨的暗流博弈。
說到底，隨著中國因「一帶一路」等策略在中亞等地區變得越來越突出，他的重要性也逐漸比肩美國、俄羅斯等大國，甚至開始成為恐怖分子尋求製造影響的首要目標。這也正在成為北京要面對且難以避免的一大挑戰。