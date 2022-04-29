埃爾多安訪問沙特阿拉伯 修復自卡舒吉案後的兩國關係
撰文：歐敬洛
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土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）4月28日到訪沙特阿拉伯，是兩國自卡舒吉（Jamal Khashoggi）案兩國關係破裂後，再一次的高層級訪問，埃爾多安期望此行可以修補並開啟兩國關係的新時代。
埃爾多安應沙特國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）的邀請訪問當地，他在起行前表示，期望兩國能加強政治、軍事及文化關係，推進包括衞生、能源、食物安全、國防及經濟上的合作。
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沙特異見記者卡舒吉在2018年，於沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館被殺害，調查證據指事件與沙特王儲有關，導致兩國關係破裂，土耳其對沙特實施抵制。直至2021年土耳其改變外交政策，尋求改善與沙特關係。伊斯坦堡法院亦終止了對26名疑當年涉案的人的審訊。
土耳其官員希望通過沙特在其國家的投資，重啟貿易並改善與這個石油資源豐富王國的關係，從而促進經濟發展。