埃爾多安訪問沙特阿拉伯：致力於開啟兩國關係新時代

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）4月28日到訪沙特阿拉伯，行程29日結束。這是兩國自卡舒吉（Jamal Khashoggi）案兩國關係破裂後，再一次的高層級訪問，埃爾多安期望此行可以修補並開啟兩國關係的新時代。



新華社30日據沙特媒體報道，埃爾多安28日晚抵達沙特海濱城市吉達開始對該國進行正式訪問，這是埃爾多安5年來首次訪沙。訪問期間，埃爾多安會見了沙特國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）、王儲穆罕默德，雙方就推進兩國關係在各領域發展以及共同關心的國際和地區問題交換了意見。

埃爾多安29日在社交媒體發文說，土耳其和沙特之間有着歷史、文化和人文紐帶，雙方致力於加強在政治、軍事、經濟等領域的關係，並為開啟兩國關係的新時代而努力。他表示，兩國重視海灣地區的安全與穩定，反對一切形式的恐怖主義。

沙特與土耳其關係因2018年沙特記者卡舒吉在土耳其伊斯坦布爾遇害事件而受到影響。2020年11月，埃爾多安與薩勒曼通電話，雙方就進一步發展雙邊關係等達成共識，土沙關係開始回暖。今年4月，土耳其法院決定將卡舒吉遇害案移交沙特司法當局處理。

圖為4月28日，土耳其總統埃爾多安抵達沙特阿拉伯的吉達，與國王薩勒曼會面。（AP）

埃爾多安應沙特國王薩勒曼的邀請訪問當地，他在起行前表示，期望兩國能加強政治、軍事及文化關係，推進包括衞生、能源、食物安全、國防及經濟上的合作。

沙特異見記者卡舒吉在2018年，於沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館被殺害，調查證據指事件與沙特王儲有關，導致兩國關係破裂，土耳其對沙特實施抵制。直至2021年土耳其改變外交政策，尋求改善與沙特關係。伊斯坦堡法院亦終止了對26名疑當年涉案的人的審訊。

土耳其官員希望通過沙特在其國家的投資，重啟貿易並改善與這個石油資源豐富王國的關係，從而促進經濟發展。