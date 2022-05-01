佩洛西為何突訪烏克蘭　美媒指華府想傳達「這樣的訊息」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）5月1日突然到烏克蘭首都基輔進行訪問，與烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。美國有線新聞網絡（CNN）1日稱，她到訪的時間點，正值俄烏戰爭踏入第三個月，以及美國及盟友加強援烏之際。



華府近期援烏動作包括：

・美國防部4月22日公布五角大樓已邀請40個盟國於4月26日在德國開會，討論烏克蘭的長期安全需求。美國防部發言人柯比（John Kirby）特別提到，這次會議將討論戰爭結束後，烏克蘭的合作夥伴如何幫助該國建立軍事力量。

・美國會眾議院4月28日以417對10票，大比數通過簡化二戰時期的軍事租借計劃，以更快地向烏克蘭提供軍事援助。法案在1941年由時任總統羅斯福簽署成立，意指幫助盟軍對納粹德國。

・美國務卿布林肯（Anthony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月24日訪問過基。兩人與澤連斯基在一個地堡開了一個長長的會議。

↓澤連斯基的Twitter賬戶發布影片，顯示佩洛西抵達烏克蘭，並走在基輔的街道上：

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

展示美一心援烏？

美國總統拜登（Joe Biden）4月28日向國會要求額外撥款330億美元，以在未來數月支持烏克蘭。他提到進一步就俄烏戰爭對俄羅斯的寡頭富豪施壓的建議，包括沒收已凍結的資產，用於支持烏克蘭的防衛工作。

這些援烏方案都比以往提出的大，也比4月國會通過136億美元對烏克蘭和東歐盟國的軍事、人道主義和經濟援助更多。

美國政治新聞網站Politico在5月1日稱，美國國會領袖已矢言對拜登的要求快速回應，不過有關額外撥款330億美元法案在國會中前路仍然未明。佩洛西4月29日就這個擬議的援助方案說：「這是歷史性的，我們希望盡快通過這個法案。」

華府允與烏並肩

佩洛西5月1日發聲明稱：「我們的代表團前往基輔是為向全世界發出一個明確而響亮的訊息：美國堅定地與烏克蘭站在一起。」

她成為俄烏開戰以來訪烏最高級美國政要。在美國總統繼任順序中，眾議院議長排在副總統之後。CNN稱，此次訪問標誌着美國最高領導層對支持烏克蘭的重大承諾。

她1日訪問時對澤連斯基說，就他為自由而戰道謝。補充說：「我們站在自由的前線，而您的抗爭，是為所有人而戰。我們的承諾是與你同在，直至戰鬥結束。」