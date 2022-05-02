巴基斯坦大學孔子學院恐襲　國民議會議長弔唁遇難中方人員

撰文：許懿安
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巴基斯坦卡拉奇大學（University of Karachi）孔子學院班車遭遇恐怖襲擊事件，繼總統阿爾維（Arif Alvi）4月30日到中國駐巴基斯坦使館弔唁遇難的中方人員後，巴基斯坦國民議會（議會下院）新任議長阿什拉夫5月1日亦前來弔唁。

新華社2日引述阿什拉夫表示，巴國民議會強烈譴責這一慘無人道的恐怖主義行徑。他代表巴基斯坦國民議會和巴基斯坦人民向中國人民致以深切慰問，巴基斯坦人民的心和中國人民一樣沉重。

阿什拉夫說，巴中關係是國與國關係的典範，中國朋友不遠千里來巴開展合作，為巴中友誼作出重要貢獻，是巴基斯坦人民十分尊敬的客人。恐怖主義是全人類公敵，巴方也深受其害。巴方將繼續堅決打擊恐怖主義，全力緝拿此次恐怖襲擊事件的兇手，加強對中國朋友的安全保護，絕不允許此類事件破壞巴中友誼。

中國駐巴使館臨時代辦龐春雪感謝阿什拉夫專程前來慰問，表示中方強烈譴責這一恐怖主義行徑。中方已要求巴方徹查此事，緝拿兇手，依法嚴懲，並敦促巴方升級安保措施，進一步強化對在巴中方人員、項目、機構的安保工作。中方將同巴方一道，打擊恐怖主義，推動中巴關係深入發展。

巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院班車4月26日在校內遭遇恐怖襲擊，3名中方教師遇難，1名中方教師受傷，多名巴方人員傷亡。

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