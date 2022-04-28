中國人在巴基斯坦頻頻遇襲　「雖遠必誅」之外北京還能做什麼？

2022年4月26日，巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院班車在校內遭遇自殺式恐怖襲擊，造成4人死亡，其中包括3名中國公民。事件發生後，「俾路支解放軍」（BLA），宣稱對本次襲擊負責。這是巴基斯坦境內今年首次發生針對中國公民的炸彈襲擊案，也是新任巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）就任以來在巴基斯坦大城市中發生的首起重大炸彈襲擊事件。但這並不是中國人在巴基斯坦遭遇的首次遇襲事件。



巴基斯坦俾路支省的分離主義武裝俾路支解放軍過去曾發動過多起針對中國公民的襲擊。2017年5月，該組織襲擊了俾路支省境內瓜達爾港中巴經濟走廊建設工地的工人。2018年，該組織襲擊了中國駐卡拉奇領事館。2021年8月，該組織在瓜達爾港發動了針對中國公民的襲擊。

巴基斯坦的塔利班也曾把中國公民當作攻擊目標。2021年7月，巴基斯坦塔利班曾對搭載參與巴基斯坦西北部達蘇水電站建設的中國公民的大巴發動炸彈襲擊，造成9名中國工人死亡。

2021年4月，俾路支省首府圭達市一酒店遭遇爆炸襲擊，導致至少4人死亡、12人受傷，彼時本在該地下榻的中國駐巴基斯坦大使恰好外出，躲過一劫。

2019年5月，在俾路支省瓜達爾港，多名持槍武裝人員闖入由中國企業建設的瓜達爾港明珠酒店，並與警方及安全部隊展開槍戰。事後，俾路支解放軍承認責任，表示是針對中國與外國投資者而來。

巴基斯坦塔利班還曾於2012年在白沙瓦槍殺過一名中國女子，在2013年襲擊了南迦巴瓦峰登山隊營地，並殺死了包括兩名中國登山客在內的11名登山隊員。

圖為2022年4月26日傍晚，巴基斯坦總理夏巴茲赴中國駐巴基斯坦使館，就卡拉奇大學孔子學院中方教師遭遇恐襲事件弔唁。（中國駐巴基斯坦大使館網站）

巴基斯坦是中國的鐵杆盟友，無論是何方勢力的領導人上台都奉行親華政策。新總理夏巴茲也不例外。他在恐怖襲擊發生後就第一時間前往中國駐巴大使館表示悲痛，並向遇難者家屬表示哀悼，夏巴茲表示要讓罪魁禍首受到懲罰。

巴基斯坦這樣親華的國家為何頻頻發生針對中國人的恐怖襲擊事件？是巴基斯坦方面沒有提供足夠的安保嗎？顯然不是。中巴經濟走廊開始建設後，中巴兩國便已共商反恐安保機制，在210處大小工程點上，部署了約3.2萬名安保人員與警力，俾路支省與旁遮普省皆是投放重點。此外為保障瓜達爾港與經濟走廊的海上安全，巴基斯坦在2016年12月成立「TF-88」特遣部隊，進行24小時巡邏偵測，中國於2017年8月獲批在巴基斯坦成立第一家私營安保公司。

中巴兩國層層保衛都無法避免恐怖襲擊的背後，是恐怖主義難以短時間內根除的社會現實。此次實施恐怖襲擊的俾路支解放軍成立於2000年，發源於俾路支省長期存在的分離主義思潮。這個位於巴基斯坦西南部的省份，有着豐富的石油、天然氣和礦產資源，但卻是巴最大和最不發達的省份。

20世紀70年代，俾路支省爆發了大規模的叛亂，但是最終遭遇鎮壓。這一次宣稱對中國公民發動恐襲的就是俾路支解放軍「馬吉德旅（Majeed Brigade）」，在2020年7月接受《俾路支郵報》記者採訪時，該旅領導人稱，選擇目標時會考慮其政治意義、象徵意義和在國際上的影響。

2018年中國駐巴基斯坦卡拉奇總領事館遭遇恐怖襲擊。（美聯社）

巴基斯坦塔利班運動簡稱「巴塔」，活躍於與阿富汗接壤的西北邊境開伯爾-普什圖赫瓦省，其總部曾長期位於巴境內的北瓦濟里斯坦。該組織發端於2002年，由阿富汗內戰中逃離到巴基斯坦境內的武裝分子組成。

儘管俾路支解放軍和巴塔是國際社會的恐怖組織，過去多年來巴基斯坦一直對其進行打擊和圍剿，但這些組織在其勢力範圍內的影響很難從根本上被消除。

恐怖主義背後是貧困問題、失業問題、貧富差距、宗教信仰、社會積怨等問題交織。巴基斯坦恐怖組織的背後還有國際國際第三方乃至國際恐怖組織的支持。巴基斯坦多次公開指責俾路支解放軍的背後有印度的支持，國際社會公認巴基斯坦塔利班和阿富汗塔利班淵源深厚。中國作為日益崛起的大國在如此複雜的地區作投資建設，還面臨地緣政治鬥爭的局面。並不是所有人、所有政治勢力，都會心甘情願地敞開懷抱來歡迎中國人、中國的資本與中國的技術。可以預見的是中國的崛起和發展不會一帆風順。

此次恐怖襲擊發生後，中國外交部表達了嚴重關切。面對恐怖襲擊頻發的局面，中國多次表達對巴基斯坦恐怖分子雖遠必誅的信心。但是要看到，根治恐怖主義不僅僅需要強力手腕。貧困問題不止一朝一夕可以解決，民族宗教矛盾也不是一時間就可以化解。

2020年10月25日，巴基斯坦拉合爾市軌道交通橙線通車，這是巴基斯坦第一條地鐵線，也是北京提出的「一帶一路」倡議框架下中巴經濟走廊首個大型軌道交通項目。（微博@廣州地鐵）

面對恐怖分子的頻頻挑釁，中國不能逃避，更不能在威脅之下收縮投資的腳步，只有堅定發展的步伐才能解決問題。中巴經濟走廊等一帶一路項目符合中國的利益，也符合巴基斯坦和地區國家的利益，在貧困地區闖出一條發展的道路，這是根治恐怖主義的基礎。

美國撤離阿富汗後，巴基斯坦的安全局勢也堪憂。中國作為大國，需要發揮作用穩定局面，中國沒有簡單粗暴填補權力真空，而是聯合周邊國家一起維穩將為地區和平提供動力。中國需要持續吸取美國等大國搞亂地區局勢，在當地反恐失敗的教訓。不加劇宗教矛盾，不挑撥國與國之間的對立，積極促進各方勢力的和解才是正途。

雖遠必誅並不意味着中國要越界打擊恐怖勢力。尊重巴基斯坦主權，積極協助巴基斯坦培養打擊恐怖主義的能力是中國作為鄰國應該做的。

巴基斯坦雖然恐怖主義叢生，但有中國投資作為發展的拉動器，有中巴全天候戰略合作夥伴關係作為政治社會支橕，這裏其實是中國踐行新型國與國關係和治理理念的很好試驗田。有挑戰，同時也是機遇。