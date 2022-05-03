疫情｜蓋茨憂新冠病毒變種更致命　籲世衛設小組監測全球健康威脅

新冠疫情邁入第3年，許多國家都已經放鬆防疫政策，希望能逐漸恢復正常生活。但微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）卻警告，最壞的狀況可能還沒發生，病毒仍有機會變得更致命，傳播力更強。



比爾蓋茲於5月1日告訴《金融時報》，仍有可能出現傳播力更強、致死率更高的變異株，他表示自己不想表現得太過悲觀，但是相關風險高於5%，在這場疫情中，最壞的狀況可能還沒出現。

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比爾蓋茲表示，他至今從新冠病毒疫情學到的教訓，是先發制人的計劃和保護措施，可以幫助世界防範下一場大流行病。這也是他預計在今年出版的新書的核心概念。他建議世界衛生組織（WHO），成立一支專家組成的全球監測小組，及時發現世界各地新的健康威脅，迅速與各地政府協調，防止疾病擴大發展成大流行病。

美國《CNBC》指出，新冠變異株Omicron的 BA.2亞變種正在美國肆虐，根據約翰斯·霍普金斯大學 （Johns Hopkins University）的數據，截至5月1日為止，美國每日新增病例的7天平均數達到54,429宗，比前一週增加9%。

白宮新冠疫情應對協調員Ashish Jha 博士，4月受訪時表示，他現在不會過分擔心BA.2，但這個亞變種的傳播是在提醒人們，新冠病毒依然潛伏在生活中，沒有消失。報道指出，誠如比爾蓋茲所述，病毒株確實有可能再次變異，出現更令人擔憂的變種。

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