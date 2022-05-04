美加研究：曾染疫者打第3劑mRNA新冠疫苗未必有助對抗Omicron

撰文：房伊媚
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英媒5月4日稱，一個美國研究團隊和一個加拿大研究團隊都在4月發表研究報告。他們的研究結果顯示，曾感染新冠病毒（SARS-CoV-2）的人士接種第三劑由信使核糖核酸（mRNA）技術製成的新冠疫苗，未必有助增強針對新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）的保護力。

美國的研究團隊4月25日在美國醫學論文檔案網（MedRxiv）發表研究報告。報告顯示，團隊分析近13萬名在2021年11月至2022年1月期間，於美國康涅狄格州（Connecticut）接受病毒檢測的人士的情況。當中有10,676人感染Omicron，約6%至8%人曾感染其他新冠病毒株。

研究團隊成員、耶魯大學（Yale University）專家林德（Margaret Lind）表示，團隊分析這些人士的情況後發現，曾染疫的人士接種兩劑mRNA新冠疫苗後，有助預防感染Omicron。但她指，研究團隊沒發現這些人接種第三劑mRNA新冠疫苗有任何額外好處。

加拿大研究團隊4月29日在醫學論文檔案網發表研究報告。報告也顯示，曾染疫的人士接種超過兩劑mRNA新冠疫苗，在預防感染Omicron方面，可能只有很少的增值作用（Incremental value）。

林德表示，研究結果證明，民眾無論是否曾染疫，也應接種兩劑mRNA新冠疫苗； 沒感染過新冠病毒的人應接種第三劑mRNA新冠疫苗；曾染疫人士應考慮接種第三劑mRNA新冠疫苗，特別是如果他們出現危及性命併發症的風險高，但須意識到這樣做可能無法獲得顯著的額外保護力。

英媒5月4日稱，上述研究所指的mRNA新冠疫苗，是美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合力研發的疫苗，以及美國莫德納公司（Moderna）研發的疫苗。

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