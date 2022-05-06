拜登誤稱華府對俄供應美製導彈　頻頻口誤白宮聲明「改了又改」

美國總統拜登（Joe Biden）在公開的演講上聲稱，美國確保「俄羅斯」擁有美製標槍（Javelin）反裝甲導彈，並指「匈牙利人」成功抵抗俄羅斯的入侵，但他應該要說的是「烏克蘭人成功抵抗俄羅斯入侵」才對。



《紐約郵報》5月3日稱，拜登3日親身前往視察阿拉巴馬州一個軍火工廠，當地生產美製反坦克導彈。不過今年11月將年滿80歲的拜登在16分鐘的演說中，不止一次出錯。

首先他在演講時提到：「在俄羅斯進行襲擊之前，我們確保俄羅斯（其實是烏克蘭）擁有標槍飛彈和其他武器以加強他們的防禦，讓烏克蘭為可能發生的一切作好準備」。

拜登接着又說：「就在幾天前，《華爾街日報》引述1名年輕的匈牙利士兵所說，如沒有標槍導彈，想阻止敵人向前推進是非常困難。」不過該報提及那名士兵時，並沒說他是匈牙利人。

從白宮網站事後發布的演說內容全文可見，拜登是把「烏克蘭人」和「匈牙利人」搞錯了。

報道也提到，從拜登其他的演說部份內容來看，他應很清楚美國在幫助的是烏克蘭，並且他在演講的某些地方也正確地指出美國援助的對象是誰。不過拜登已非首次發生類似口誤，不時成為政敵與網民的話柄。有人稱以拜登精神狀況來說，他不適合擔任美國總統。

拜登美東時間4月14日晚在北卡羅來納農業與技術州立大學發表演說，40分鐘後結束。但完場時出現奇怪一幕，他轉向講台右方，向「空氣」伸出手，看來像是準備與人相握，但旁邊無人。

2022年3月24日，在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，法國總統馬克龍與總統拜登握手。（AP）

他4月2日曾公開稱其妻吉爾（Jill Biden）為美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的副手。但事實是，拜登擔任奧巴馬的副手長達8年。

拜登2021年3月19日搭乘空軍一號前，在舷梯上似乎出現腳步不穩的情況，連續跌倒3次。線上流傳的影片中，拜登步履不穩令人看得擔心，不僅引發網民熱議，估計白宮和華府高層也捏一把汗。