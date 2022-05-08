5月9日俄羅斯閱兵普京警告西方最強道具？核爆都不怕的末日飛機

5月9日是俄羅斯衛國戰爭勝利紀念日，俄羅斯將舉行勝利日77週年閱兵。英媒5月7日稱總統普京會在閱兵儀式舉行前在紅場發表演說，或會宣布對烏克蘭全面開戰，以及對西方國家發出警告。



勝利日當天，除了大批俄軍，俄羅斯亦會展示大量坦克、火箭炮及導彈等軍備。

被稱為「空中指揮所」（Airborne Command Post）或「末日飛機」（Doomsday Plane）的「普京專機」伊留申IL-80（Ilyushin Il-80，北約代號：Maxdome，中譯是「大圓頂」）也已參加是次閱兵的綵排。

在普京正式發表演說時，「末日飛機」也會在聖巴素教堂（St. Basil's Cathedral）飛過，同時Tu-95MS及Tu-160轟炸機也會亮相，展示俄羅斯的核戰備狀態。

「末日飛機」對上一次在勝利日閱兵亮相，已是在2010年，這是時隔12年再次現身。有媒體認為這是普京藉此對西方國家發出警告訊號。

它是為可能發生核戰而設計，被稱為「終極堡壘」或是「飛行的克里姆林宮」（Flying Kremlin）。一旦發生核戰，普京會在這蘇製巨型飛機上向軍隊下命令，它將成為「空中克里姆林宮」（Kremlin-in-the-sky）。

傳聞一部較新的Ilyushin 96-400M將取代它擔任「末日飛機」的工作。英國《都市報》3日引述俄羅斯八卦專欄作家Bozhena Rynska稱，這是為了萬一發生核災，普京能在機艙內生活得舒服一點。

Ilyushin Il-80在1985年首飛，僅被西方媒體見到過3次。這部飛機除了駕駛艙之外便不設窗戶。此外駕駛艙的窗也裝有擋板，以免飛機受電磁脈衝影響。這部飛機有保護乘客免受電磁脈衝以及核爆影響的功能。此外它也可在空中加油。

除了美國，僅俄羅斯擁有「末日戰機」。