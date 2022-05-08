拜登夫人吉爾突訪烏克蘭　佩洛西之後　美國代表1週內第二次突訪

美國總統拜登（Joe Biden）夫人吉爾（Jill Biden）5月8日在沒有事先公布的情下，跨境進入烏克蘭，與該國第一夫人澤連斯卡婭（Olena Zelenskyy）在烏日哥羅德（Uzhhorod）一所公立學校會面。這成為吉爾4天東歐之旅最惹人注目的行程。



美國一些媒體如《紐約時報》8日指出，在東歐國家將慶祝5月9日勝利日前夕，美國藉吉爾烏克蘭之行，高調展示美國對烏克蘭的支持。此外吉爾此行亦發生在拜登及七國集團（G7）領袖將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行視像會面之前。

美國霍士新聞8日稱，這是美國在任總統的配偶罕有到訪活躍戰區（active warzone）的情況。霍士新聞也在報道中指出，這引起外界猜測，美國總統拜登（Joe Biden）是否也將親訪烏克蘭。拜登曾稱個人已準備前往，但白宮上週仍稱總統無訪烏計劃。

吉爾與澤連斯卡婭在校內一個小課室內會面，先是讓記者在場拍照，然後兩人進行閉門會談，持續約1小時。

當時吉爾的車隊經過烏克蘭位處該國與斯洛伐克（Slovakia）邊境的烏日哥羅德市，之後她們一行跨境進入烏克蘭境內，與澤連斯卡婭在公立學校內進行了1小時的會談。

這是1週內再有來自美國的代表在未有事先公布的情況下訪問烏克蘭。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在類似情況下，於5月1日突然訪問烏克蘭首都基輔，與澤連斯基會面。

佩洛西成為俄烏開戰以來訪烏最高級美國政要。在美國總統繼任順序中，眾議院議長排在副總統之後。

烏克蘭總統辦公室發布澤連斯基與佩洛西會面的影片及相片，從片中可見，佩洛西率領的訪問團成員，包括眾議院軍事委員會成員克羅（Jason Crow）、眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席麥戈文（Jim McGovern）及眾議院特別情報委員會主席希夫（Adam Schiff）。

在佩洛西訪烏前，美國在4月下旬首次派出最高級別官員訪問烏克蘭首都基輔。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於4月24日晚間秘密會見澤連斯基，這是自俄羅斯開始「入侵」烏克蘭以來，美國代表團對烏克蘭首都進行的最高級別訪問。