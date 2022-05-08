烏克蘭・持續更新｜美國第一夫人吉爾突訪烏克蘭

俄烏戰事在5月8日踏入第74日。聯合國數據顯示，截至5月5日午夜，戰爭中已有3,309名平民喪生、傷者人數3,493人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基8日將參加七國集團（G7）領導人視像會議。

・美國華府智庫稱，烏軍在哈爾科夫北部及東部的反攻，將俄軍推後。與此同時烏軍稱俄軍開始在東北部一些地方炸毀橋樑以斷後，防止烏軍反擊。

・聯合國安理會首度發布聲明，表示大力支持聯合國秘書長古特雷斯致力找出和平解決烏克蘭爭議的方案。

5月8日最新消息

2135美國第一夫人吉爾Jill Biden在沒有事先公布的情況下，突然訪問烏克蘭，與烏克蘭總統夫人葉蓮娜・澤連斯基（Olena Zelenskyy）會面。

2056 俄羅斯國家航天集團公司總經理羅戈津（Dmitry Rogozin）在即時通信軟件Telegram發文稱，如果發生核戰爭，俄羅斯能在半小時內摧毀北約國家。不過他呼籲不能讓核戰爭發生。

1920 烏克蘭總統澤連斯基5月8日發表講話時，邪惡已回到烏克蘭。英媒稱，他在一段視像演講中說，士兵們在二戰中為之奮鬥的和平生活2月24日俄羅斯軍隊入侵烏克蘭時便結束。

澤連斯基說：「邪惡已經回來了。又來了！以不同的形式，在不同的口號下，但目的是一樣的。」

1842 英國5月7日承諾，將再向烏克蘭提供13億英鎊的軍事援助。英媒稱，這個新承諾幾乎是英國此前承諾支出的兩倍。

英政府表示，這是自伊拉克戰爭和阿富汗戰爭以來，英國在一場衝突中投入的最大筆資金。

1818 美國有線新聞網絡（CNN）稱，俄羅斯和烏克蘭軍隊都聲稱在黑海的戰鬥中取得成果，尤其是蛇島的戰事。烏克蘭軍方表示，俄羅斯繼續轟炸烏克蘭東北部的城鎮和村莊。

1740 烏克蘭總統澤連斯基為第二次世界大戰勝利日發表演說，他稱邪惡已重臨烏克蘭。

1730 俄羅斯總統普京表示，頓涅茨克和盧甘斯克軍隊與他們的祖先一樣，為從納粹手中得到解放而戰鬥。

1652 烏克蘭軍方表示，俄羅斯軍隊在烏東伊久姆（Izium）附近取得輕微進展，但隨着烏克蘭繼續反擊，俄軍在哈爾科夫附近受到壓力。

1615 烏東盧甘斯克地區一間被用作避難所的學校遇襲。盧甘斯克州長Serhiy Haidai表示，仍有60人被困於瓦礫堆下，他們可能已死亡。

1532 俄羅斯駐加拿大大使斯捷潘諾夫（Oleg Stepanov）表示，芬蘭和瑞典加入北約的話，將不利於俄羅斯和歐洲的安全。他說，「芬蘭和瑞典會被迫把俄羅斯視為對手。反過來說，俄羅斯人將改變他們對以前中立國家作為北約威脅「跳板」的看法。在這樣的範例之下，人們可以忘記波羅的海的非核地位。」

1219 烏克蘭敖德薩州（Odesa）5月8日凌晨傳出爆炸聲。基輔和其他21個州都響起防空警報。

0946 烏克蘭總統澤連斯基5月7日會見內閣成員，討論該國經濟形勢。澤連斯基稱，需要解決烏克蘭燃料短缺問題，目前國內油價不斷上漲，各處加油站排起長隊。烏克蘭經濟部長斯韋麗堅科表示，俄羅斯對烏克蘭港口的封鎖影響了烏克蘭的燃料供應。

0645 美國中情局局長伯恩斯認為，俄羅斯出兵烏克蘭至今未有太大戰績，更令歐美趨向團結，因此指中國國家主席習近平憂慮與俄羅斯為伍所帶來的負面影響及經濟不確定因素。不過伯恩斯直言，俄烏局勢並沒有打擊習近平希望控制台灣的決心。

0612 路透社報道，英國承諾再向烏克蘭提供13億英鎊軍事援助。

0505 美國有線新聞網絡（CNN）報道，烏克蘭指控俄羅斯炮轟盧甘斯克地區一間用於避難所的學校，當時有90人避難，目前當局救出30人。

0445 美國中情局局長伯恩斯被問到普京會否向烏克蘭使用核武時，指目前未有實質證據顯示對方有此計劃，強調當局專注於情報方面，但其他同行及盟友有評估普京在面對重要時刻採取有關行動的可能。

0423 烏克蘭總統澤連斯基稱，當局在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的首階段撤離工作中，協助超過300名平民脫險，並準備進入第二階段的拯救傷兵及醫療人員離開。

0302 世衛突發衛生事件項目負責人瑞安（Mike Ryan）表示，當局已經記錄200宗發生在烏克蘭的醫院及診所遇襲事件，指這些故意攻擊醫療設施違反國際人道法和戰爭罪行。他指世衛會繼續記錄情況，並相信聯合國制度及國際刑事法院等機構會進行必要調查，找出施襲動機。

0205 美國中情局局長伯恩斯（William Burns）警告，普京不相信自己可以承受戰敗，因此估計對方可能加強攻勢。

0025 烏克蘭方面表示，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的所有婦孺及長者已經撤離。

0016 美國第一夫人吉爾（Jill Biden）訪問羅馬尼亞時，到訪一間收容烏克蘭難民的學校，並與烏克蘭學生及家長會面，聆聽這些兒童對一個沒有戰爭的世界願景。

0000 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，批評俄羅斯總統普京企圖扭曲歷史，作為出兵烏克蘭的理據。他認為大家在紀念二戰在歐洲結束的時候，亦需要為陣亡的人有一份神聖責任：說出真實的過去，支援捍衛自由的人。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月6日，俄軍及頓涅茨克的親俄民兵在一個營地站崗。俄羅斯在馬里烏波爾以東90公里的Bezimenne設置臨時營地，安置離開亞速鋼鐵廠的民眾。（AP）

回顧5月7日時局：