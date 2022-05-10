Elon Musk稱除非這一點改變　日本終不再存在　有網民直言躺平

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）5月8日在Twitter轉發他人貼文並發文，稱如日本生育率繼續下降，它最終會不復存在，他的言論很快在日本網絡上引發熱烈討論。



圖為2018年1月5日，一批日本學生在東京日本武道館參加新年習字活動。（Getty Images）

WholeMarsBlog的Twitter賬號8日轉發一則日本共同網的報道，內文引述日本總務省4月15日公布的人口統計數據，稱截至2021年10月1日，日本總人口1.255億人，與2020年10月相比，減少了64.4萬人。這是連續11年人口減少，以及1950年以來最大的跌幅。

共同網引述政府數據，日本2021年有83.1萬人出生，但仍少於同期死亡人數144萬人。此外日本人口近29%是65歲或以上的長者，惟14歲或以下的人數，處於紀錄低位的11.8%。

政府因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情收緊入境限制，亦導致日本的外國人居民減少。備受少子化及人口老化問題困擾的政府，已在尋求放寬簽證以引進更多勞工。

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world. — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2022

馬斯克在回覆並轉發這則推文時稱，「冒着說出顯而易見的事實的風險，除非有什麼改變讓出生率超過死亡率，否則日本將最終不復存在。這對世界來說將是巨大損失。」

他的言論在日本的網絡上引發熱烈討論，截至9日晚上，他的言論已有10.19萬按讚，以及6,700個留言回應。

圖為2022年5月2日，美國電動車生產商特斯拉創辦人馬斯克身在美國紐約，出席有「Fashion奧斯卡」之稱的大都會藝術博物館服裝學院慈善晚會。（AP）

他曾就這議題多次發表評論，他在2017年時說，「世界人口（變化）正在朝着崩潰加速，但絕大部份人都沒有留意這件事。」

馬斯克2022年1月又說：「我們應該更擔心人口崩潰。如地球上沒足夠的人口，那麼火星上也肯定不會有足夠的人口。」

We should be much more worried about population collapse — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2022

UN projections are utter nonsense. Just multiply last year’s births by life expectancy. Given downward trend in birth rate, that is best case unless reversed. — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2022

《日本經濟新聞》8日稱，他不止一次就全球出生率下降的趨勢拉響警報，但他談及日本是很罕見。

政策無助鼓勵生育

不少網民都就馬斯克的言論回應。名為SROFF的網民則說：「他們（政府）一直在說出生率在下降，但不採取徹底的步驟去處理，由此看來，我們可說什麼？他們（政府）都是講一套做一套。」

一位網民則說：「在這個環境，誰會說『Okay，我們生個孩子吧』？我對日本絕望。」

另有網民稱：「確實，如果這樣下去，日本會消失。但這對世界來說這是痛苦的事嗎？我已無所謂了，累了。」