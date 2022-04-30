Johnny Depp前妻Amber Heard允捐分手費　Elon Musk被揭代付部份

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）和前妻安芭赫德（Amber Heard）撕破臉，官司愈打愈烈，尊尼特普再指控，6年前安芭聲稱拿到的離婚和解金700萬美元（約5500萬港元），將全數捐給洛杉磯兒童醫院和美國公民自由聯盟（ACLU）各一半，但現在ACLU的營運長跳出來作證，表示本應收到的350萬美元中現在只拿到130萬美元，其中至少有50萬美元還是前男友馬斯克（Elon Musk）所支付。



綜合外媒報道，現年58歲的尊尼特普和36歲安芭赫德於2016年離婚，尊尼特普支付了700萬美金的「分手費」，安芭說要把一半，也就是350萬美捐給ACLU，以支持「對抗女性受虐」。但是6年過去了，ACLU營運長多爾蒂（Terence Dougherty）上法庭作證，只收到130萬美金，來自安芭的金額僅35萬美元，尊尼特普的10萬、其他基金會的35萬、與來自埃隆馬斯克（Elon Musk）基金會的50萬美元最多。

當初說好的分期給付，只到2018年12月就停止了，所以ACLU主動聯繫安芭，這才理解「她有財務困難」。而安柏與馬斯克於2018年2月分手，顯然之後也不會再由馬斯克為她的捐款買單。

這場被譽為「21世紀英國最大誹謗案」的家暴官司持續進行，官司中也屢次爆出精彩的八卦案外案，日前尊尼特普前任經紀人克里斯欽卡里諾（Christian Carino）還爆料，安芭曾透露對尊尼特普念念不忘，稱和馬斯克的一段情只是「填補空閒時間」的備胎。

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