「生活在貧窮線下」首富馬斯克唯一奢侈品？　5億元「玩具」曝光

才剛登上《福布斯》2022年全球首富寶座的特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），先前曾被前女友爆料，他的私生活根本在「貧窮線以下」，而馬斯克本人其實自己也曾表示，自己既沒房也沒車，幾乎也沒有娛樂開銷，不過他也公開表示自己的唯一「奢侈品」就是他的私人飛機，外媒近日也揭開其私人飛機的神祕面紗。



根據《商業內幕》（Business Insider）的報道，馬斯克曾在接受採訪時，公開了自己的節儉生活，他表示自己不會每年在個人消費上砸大錢，更說自己沒有房子、遊艇，也沒有所謂的「度假」，不過唯一的例外就是自己的私人飛機，因為他認為，若不使用飛機「那麼我工作的時間就會減少」。

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馬斯克現在的私人飛機是「灣流航太」（Gulfstream）的旗艦款噴射飛機，型號是「G650ER」，馬斯克於2016年購入，該款飛機也是不少富豪選擇，其中包含了亞馬遜（Amazon）的創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以及足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）也都擁有該款飛機。不過這並非馬斯克的第一架飛機，過去他就曾於2004年購置一架達索獵鷹900（Dassault Falcon 900）。

該款噴射機的定價為6650萬美元（約5.2億港元），要維持該飛機的運作，其成本通常也都是數百萬美元。根據《華盛頓郵報》（Washington Post）取得的飛行紀錄，馬斯克光是在2018年就在該架飛機上面花了70萬美元，去遍美國、歐洲及亞洲等地旅行，報道稱，馬斯克在2018年飛行了250多次，飛行了超過15萬英里，平均每小時就要燒掉3662美元。

該架私人飛機有着「移動豪宅」之稱，內部有廚房、廁所、行李間與4個生活區，主艙還有10個座位、1張梳化，皆為高質感的皮革座椅，且還有多台液晶觸控螢幕、2台大電視、微波爐、焗爐，裏頭甚至有可以摺疊的木製餐桌，幾乎應有盡有，相當奢華。

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