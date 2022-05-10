普立茲獎︱《華盛頓郵報》報道衝擊美國會事件　奪公共服務獎

普立茲獎被譽為「新聞界奧斯卡」，被視為美國新聞界的最高榮譽，2022年普立茲獎得主名單於5月9日公布。當中《華盛頓郵報》關於2021年1月6日美國國會遭衝擊事件的一系列報道，奪得「公共服務獎」。



普立茲獎的評審指，《華盛頓郵報》以有說服力和生動的方式報道美國國會遭衝擊的事件，令民眾對美國其中一個最黑暗的日子有徹底和堅定的理解。《華盛頓郵報》當日有逾100名記者合力報道美國國會遭衝擊的事件。至於其他獎項包括：

突發新聞獎

美國佛羅里達州（Florida）邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）瑟夫賽德鎮（Surfside）一棟住宅大樓2021年6月24日局部倒塌，造成98人死亡。《邁阿密先驅報》（Miami Herald）對這事故的報道奪得「突發新聞獎」。

國際報道獎

《紐約時報》2021年報道，由美國領導的空襲在伊拉克、敘利亞和阿富汗造成大量平民死亡，而且死亡人數被低估。這報道奪得「國際報道獎」。

特寫攝影獎

路透社一群攝影記者拍攝關於2021年印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的照片，獲得「特寫攝影獎」。

烏克蘭記者

普立茲獎評審委員會特別表揚報道俄烏戰事的烏克蘭記者，委員會向12名在報道戰事期間喪生的記者致敬。