星鏈衛星助烏克蘭引俄方不滿後　Elon Musk突然發推文談神秘死亡

美國太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）用星鏈（Starlink）衛星協助烏克蘭改善互聯網服務，此舉引起俄羅斯不滿。俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）因此事與馬斯克在網上展開筆戰。馬斯克疑似擔心自己會遭遇不測，他5月8日在Twitter留言談「神秘死亡」。



馬斯克5月8日在Twitter上寫道：「如果我在神秘的情況下死去，很高興認識你們。」

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

馬斯克5月8日也在Twitter上分享羅戈津當日於Telegram發布的帖文。

羅戈津在帖文中表示，馬斯克涉嫌向烏克蘭的法西斯分子提供軍事通訊設備。他指星鏈衛星的互聯網終端已被交給納粹團體「亞速營」（Azov Battalion）以及馬里烏波爾的烏克蘭海軍陸戰隊，而美國國防部則負責運送星鏈衛星的設備。

羅戈津寫道：「為此，馬斯克，你將像成年人一樣被追究責任，無論（你）怎樣裝傻也好。」羅戈津也在帖文中附上馬斯克與母親Maye Musk一起出席活動的影片。

Elon Musk：圖為2022年5月2日，美國太空探索技術公司SpaceX創辦人馬斯克與母親Maye Musk一起在紐約市出席活動。（AP）

馬斯克5月8日回應羅戈津的帖文，他指「納粹」這詞語的意思，看來與羅戈津所想的不一樣。

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

馬斯克疑暗示遭俄威脅

馬斯克在Twitter發推文說自己有可能在神秘的情況下死去，美媒《財富》便指，馬斯克是暗指自己因提供星鏈衛星服務而遭俄羅斯威脅。

羅戈津5月9日回應馬斯克的推文。

羅戈津對馬斯克說：「沒有人需要你，別胡鬧了。」

烏克蘭：圖為2022年5月10日，烏克蘭敖德薩的建築物被戰火破壞，消防員在現場工作。（AP）

激怒母親

馬斯克的推文也激怒媽媽Maye Musk。Maye Musk於5月9日在Twitter上轉載兒子的帖文並寫道：「這不好笑。」她更在帖文中加上兩個代表憤怒的表情符號，以表達自己的不滿。

馬斯克嚇得立即向媽媽道歉。他稱：「對不起！我會盡最大的努力活下去。」