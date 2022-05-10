特首選舉︱G7發聲明表達嚴重關切　中國：惡意抹黑　強烈譴責

撰文：李秀坤
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香港特首選舉5月8日舉行，唯一候選人李家超以逾99%得票率當選後，七國集團（G7）外長及歐盟外交代表9日發表聯合聲明表示嚴重關切，指遴選過程是對香港政治多元及基本自由的持續攻擊一部份。中國外交部回應指，個別西方國家和機構互相勾連，惡意抹黑香港特區行政長官選舉。

中國外交部發言人趙立堅10日批評有關西方國家和機構粗暴干涉中國內政，中方表示堅決反對，強烈譴責。

趙立堅指，剛剛結束的香港特區第六任行政長官選舉，是香港特區新選舉制度的又一次成功實踐，選舉過程依法依規、公平公正，選舉結果眾望所歸、人心所向，這充分體現了香港特區民主實踐的新氣象，彰顯了真正的民主精神。

中國外交：圖為4月2日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（Twitter@MFA_China）

他批評個別國家無視香港民主優化提升的客觀事實，逆香港社會團結奮進的主流民意而動，以「民主教師爺」的口氣指手劃腳，對香港高度自治和人權自由說三道四，認為「這只能讓他們虛偽的雙標面目和亂港遏華的圖謀暴露無遺」。

趙立堅稱香港是中國的香港，香港實行什麼樣的選舉制度，探索什麼樣的民主發展道路，純屬中國內政，任何外部勢力都無權干預，有關國家和機構應該尊重中國主權，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何形式干預香港事務，干預中國內政。

他稱中國政府全面準確貫徹「一國兩制」，發展符合香港實際的優質民主的決心堅定不移，任何外部勢力施壓破壞的行徑都是枉費心機，中方相信香港將開創良政善治新局面，譜寫由治及興新篇章。

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