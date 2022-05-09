歐盟稱李家超當選違民主規範　外交部駐港公署：詆毀香港選舉制度

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell Fontelles）5月8日表示，曾任香港保安局局長的李家超在無對手之下，當選成為香港新任行政長官，違反民主規範。



博雷利8日在Twitter發推文指，對香港的行政長官選舉違反民主原則和政治多元化感到遺憾。選舉過程是破壞「一國兩制」原則的又一步，中國和香港當局應遵守其國家和國際承諾。

歐洲理事會（European Council）發聲明稱，歐盟高度重視根據《基本法》維護香港的高度自治以及尊重人權和基本自由，包括媒體自由、民主原則和法治。歐盟呼籲中國和香港當局遵守其國家和國際承諾，特別是以普選方式選出行政長官和立法會成員的最終目標。

中國外交部駐港公署8日批評博雷利詆毀香港特區選舉制度和選舉結果，抹黑中央對港政策，赤裸裸干預香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，要求歐盟政客立即停止插手香港事務。

外交部駐港公署發言人指出，歐盟一些政客出於「以港遏華」的險惡用心，顛倒黑白，混淆是非，無端攻擊抹黑選舉制度，惡意詆毀「一國兩制」成功實踐，打着「民主」、「人權」、「自由」等幌子對香港事務信口雌黃。