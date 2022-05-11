烏克蘭・持續更新｜英國瑞典簽署安全協議　若遇攻擊互相支援

俄烏戰事在5月11日踏入第77日。聯合國數據顯示，截至5月9日午夜，戰爭中已有3,459名平民喪生、傷者人數3,713人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭赫爾松州軍民行政機構副主席斯特列穆索夫表示，該州當局將向俄羅斯總統普京提出申請，請求加入俄羅斯。

・美國情報界高層在10日出席國會聽證會時稱，普京已準備讓俄軍在烏克蘭長期作戰，但俄軍能力無法與他的野心匹配。

5月11日最新消息

2237 英國首相約翰遜訪問瑞典，並與瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）簽署安全協議，兩國同意任何一方遇到攻擊時，對方都會給予支援。

2220 俄羅斯天然氣工業股份公司表示，烏克蘭只留下一個輸入端供俄羅斯天然氣過境輸往歐洲，這大大降低了燃料供應的可靠性。俄羅斯衛星通訊社報道，過境烏克蘭輸往德國的天然氣量較前一天減少25%。

2122 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，赫爾松州居民應自己決定該地區是否加入俄羅斯，指這一問題應得到法律人士仔細地覈實和評估，他稱「類似最重大決定應有絕對明確的法律背景、法律依據，應絕對合法，就像克里米亞的情況一樣。」

2028 土耳其國家電視台TRT電視台引述外交消息人士指，聯合國已提議就烏克蘭局勢建立人道主義聯絡小組，土耳其、俄羅斯、烏克蘭和聯合國有望在未來幾天舉行會談。

1951 據央視新聞，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，總統普京沒有在特別軍事行動的背景下宣布俄羅斯進入戰時狀態的計劃。佩斯科夫還表示，俄烏談判仍在繼續，但開展得非常消極且無成果可言。

1949 據今日俄羅斯電視台報道，瑞士法院決定在今年9月10日前中止「北溪2號」天然氣管道公司的破產申請程序。

1832 俄羅斯衛星通訊社報道，據烏克蘭赫爾松州（Kherson）軍民行政機構副主席斯特列穆索夫表示，該州當局將向俄羅斯總統普京提出申請，請求加入俄羅斯，他稱「赫爾松市是俄羅斯的，不會在赫爾松州領土上建立赫爾松人民共和國，也不會舉行全民公決。」俄羅斯稱自4月起全面控制赫爾松地區。

1642 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在談到俄烏談判進度時表示，莫斯科與基輔的接觸在進行中。

盧甘斯克人民共和國駐俄羅斯大使米羅什尼克則表示，烏克蘭正在斷絕簽訂和平協議的一切機會。

1423 烏克蘭表示，當地一關鍵天然氣轉運站因俄方行動而要中斷運作，從俄羅斯經烏克蘭輸送到歐洲的近3分之1燃料，都是通過這條輸送管道轉運到歐洲。

1216 美國眾議院5月10日晚緊急通過了向烏克蘭提供超過400億美元的額外援助方案。眾議院以368票贊成、57票反對的投票結果通過烏克蘭支出法案；投反對票者都是共和黨人。

法案預計很快會提交參議院進行表決。美國總統拜登已要求國會儘快把法案提交給他簽署。

0932 英、美最新情報顯示，俄羅斯2月24日侵略烏克蘭前約一小時，對烏克蘭發動一系列網路攻擊，其中對Viasat的攻擊影響範圍較大，數以萬計網路終端遭破壞至無法修復。

0927 聯合國安理會消息人士向俄羅斯衛星通訊社透露，聯合國安理會5月12日召開烏克蘭人道主義局勢會議。

消息人士說， 「法國和墨西哥提議在星期四召開烏克蘭人道主義局勢會議。即將召開會議的消息已經得到證實。」

另一位消息人士稱，會議定於10時（香港時間晚上10時）舉行。

0850 當地時間10日，英媒援引美國政府官員和巴西石油公司消息人士的話報道稱，美方官員3月先是與巴西政府接觸，隨後在一場非正式會面中詢問巴西石油公司能否增產。巴西石油公司回應說，短期增產不符合公司經營的戰略目標，也存在後勤保障方面的障礙，因而不予考慮。

0804 美國情報部門警告說，俄羅斯總統普京正在為烏克蘭的一場長期戰爭做準備，即使在烏東取得勝利也可能不會結束衝突。

0756 俄衛網：俄羅斯外長拉夫羅夫抵達阿曼訪問。預料他將在馬斯喀特（Muscat）與外交大臣巴德爾（Badr Bin Hamad Al-Busaidi）舉行會談。

拉夫羅夫上次訪問阿曼是在2016年。

0635 阿塞拜疆國家移民局表示，俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，4200多名烏克蘭公民湧入阿塞拜疆。

0500北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）新冠病毒檢測結果呈陽性。斯托爾滕貝格原定於本月14日至15日主持在德國柏林召開的北約成員國外長非正式會議，討論有關俄羅斯和烏克蘭衝突等問題。

0243聯合國大會補選捷克為聯合國人權理事會成員，以接替被暫停成員資格的俄羅斯。

0118 俄羅斯國防部指，過去三天，烏克蘭在蛇島地區損失30架軍用無人機，其中9架是「旗手」攻擊無人機。

0000 德國外長貝爾伯克與荷蘭外相胡克斯特拉訪問烏克蘭，兩人又到首都基輔近郊遭到戰火蹂躪的地區視察，強調要追究俄軍罪行。

貝爾伯克與烏克蘭外長庫列巴等官員舉行會談，她在會後記者會表示，德國將重開在烏克蘭的大使館。

據俄羅斯衛星通訊社指，貝爾伯克又表示德國將擺脫對俄羅斯能源的依賴，直至完全擺脫。

回顧5月10日時局：