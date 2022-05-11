烏克蘭｜美國情報界稱普京準備長期作戰　但可能有心無力

美國情報界警告稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）正在為烏克蘭的一場長期戰爭做準備，即使俄軍在烏克蘭東部取得勝利，也可能不會結束衝突。



這個警告發出，正值俄羅斯為佔領烏東地區而繼續激烈戰鬥之際。俄軍自3月進行休整及重整，將部隊重新集中在頓巴斯地區，但對其他城市如馬里烏波爾及敖德薩等仍持續炮擊。

美國情報界評論稱，儘管如此，俄軍部隊仍陷入僵局。

美國家情報總監海恩斯（Avril Haines）5月10日於參議院委員會聽證會上表示，普京仍打算「實現頓巴斯（Donbas）以外的目標」，但他「面臨着其野心與俄羅斯目前的常規軍事能力之間的不匹配」。

她補充說，隨着通貨膨脹、食品短缺和能源價格惡化，俄羅斯總統「可能」指望美國和歐盟對烏克蘭的支持會減弱。

他也說，隨着戰爭的繼續，俄羅斯總統可能會轉向採取「更激烈的手段」——儘管莫斯科只會在普京認為俄羅斯存在「生存威脅」的情況下才會使用核武器。

美國防部情報局局長貝利爾（Scott Berrier）在同一次聽證會上說，俄羅斯人和烏克蘭人處於「有點僵持的狀態」。