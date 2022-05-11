朝鮮發生什麼事？脫北者媒體：傳因國家級問題　全國封鎖全民禁足

外媒報道，朝鮮首都平壤民眾10日下午突然被要求待在室內，有消息人士指出，這是一場「全國性封鎖」，另有消息人士稱，因為發生「全國性問題」，街上突然擠滿回家人潮。



（進行有關報道的Daily NK是韓國的一份網上報刊，總部設在首爾，由脫北者經營。通過網上、西方遊客、脫北者以及消息人士報告在朝鮮的新聞進行報道。網站在美國、歐洲及韓國都有職員。它的行政總裁是Chad O’Carroll，是一名專門從事報道及研究朝鮮事務的記者。他以韓國首爾為基地）

韓國媒體NK News報道，多名知情人士指出，10日下午，朝鮮平壤的居民突然被命令留在室內，國家命令一發布後，平壤的公車站排起長長人龍，也有居民步行趕回家。其中一名消息人士說，當局顯然已指示公民不要外出，但未具體說明何時撤銷命令。報道指，該命令可能是全國性命令，不過截至當地時間10日下午5時左右，仍有農民在朝鮮內陸地區耕田。

封鎖原因尚不得而知。在中國遼寧省和吉林省的確診病例激增後，朝鮮已暫停與中國間的陸路貿易。但一名在平壤工作的外國外交官指出，在2020年爆發疫情之前，短期留在室內的指示其實並不少見。朝鮮政府上週也曾發布短暫的禁止外出令，據消息人士說法，當時封鎖與嚴重的空氣污染問題有關，據傳就是所謂的「黃塵」，為來自中國的沙塵暴。報道提到，朝鮮當局先前有幾次發布禁止外出令，原因是擔心來自海外的沙塵暴中含有新冠病毒。

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