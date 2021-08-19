遊客勇闖朝鮮酒店「神秘5樓」禁區　離境前被截停　竟因做了這事

如果有個「世界上最神秘的旅行目的地」 榜單，朝鮮一定是一個，只允許跟團遊，遊客身份審核極其嚴格，只能用相機，不能拿手機拍照……MISS的朋友說很多年前的朝鮮之旅至今還讓他印象深刻，而其中不能繞開的一大主角，就是朝鮮最好的酒店之一——平壤羊角島飯店。



事情要推回到那一天……那日，我和一眾友人搭乘小巴前往平壤火車站準備離開朝鮮，在汽車啟動前突然幾個配有「真槍實彈」計程車兵和工作人員登上了小巴。他們表示出了點問題，並有些嚴厲地呵斥道：「在問題得到解決前，這一車的旅客不許離開朝鮮！」此時，小巴上人人都陷入了一片沉默。

我開始努力回想過去五天在「世界上最神秘國度」的旅行經歷以及在朝鮮所作的一切，試圖找出究竟是哪裏出了問題，難道是平壤羊角島飯店「不存在的五樓」？在此之前，美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）在朝鮮被拘留並最終身故，正是因為他潛入了平壤羊角島酒店的五層，被控竊取該國的政治標語文宣。想到此處，我不禁後背發涼……

朝鮮最高級酒店真實見聞（點圖放大閱讀）▼▼▼

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親探「神秘5樓」卻遭工作人員發現 點圖看看筆者的驚險經歷▼▼▼

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離去前遭截停真相揭曉 竟因有人做了這件事

清晨七點，一行人仍精神不錯，等候着小巴接我們到平壤火車站。但當文章開頭的一幕發生時，大家便開始感到擔憂。剛才還和顏悅色的導遊突然說，我們知道你們其中一名團友做過什麼，並指現在自行招認是最好的辦法，全團人均靜默以對。一名政府人員開口又說，客房內一條毛巾未經準許被帶出了酒店，如果這團人要回家，必須歸還毛巾。無人承認是自己所為，只有我暗自慶幸。

導遊與政府人員商議，請他們先行離開車廂，涉事人就會將毛巾交出放在地上，這是最快解決問題的方法。大家接受，毛巾被歸還，肇事者沒有被點名。問題解決，我們的「朴導」立刻像換了副面孔，又笑咪咪地和我們介紹起了朝鮮社會主義的優越性：房子統一由政府分配啦；看病上學不用錢；孩子想生幾個生幾個……云云。

購買的手信和難得一見的朝鮮貨幣。（外灘授權使用）

快要臨別時，朴導讓我們提問，我自告奮勇，想說你們胸前佩戴的領導人徽章我們是否也可以帶回家做紀念，朴導擺擺手說這個不行，只有他們朝鮮公民才能擁有。不料朴導最後不忘反將一軍，說到我們都把最敬愛的領袖別在自己心愛的衣服上，你們中國人曾幾何時也是如此，怎麼現在不別了呢？

我們一行人面面相覷，竟無言以答。朴導的一句話令我至今難忘，無愧朝鮮文攻武略的愛國主義教育「原來你們都把他們別在心上了」，頓時，車內一片雷鳴般的掌聲。

很快我們來到了火車站，正要話別之際，「雪主」悄悄把我攔下。「趙先生，你有沒有拍我們朝鮮一些亂七八糟的東西？」「朝鮮哪有亂七八糟的東西！」我滿臉堆笑。最後我們拿到了各自的護照，上面沒有任何出入境的章印。

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