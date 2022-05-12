烏克蘭・持續更新｜普京：對俄羅斯制裁正引發全球經濟危機

俄烏戰事在5月12日踏入第78天。聯合國數據顯示，截至5月9日午夜，戰爭中已有3,459名平民喪生、傷者人數3,713人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・芬蘭總統及總理正式表態支持該國加入北約，稱此舉事不宜遲。芬蘭有1340公里的邊界與俄羅斯接壤，俄羅斯入侵烏克蘭，導致芬蘭內部支持加入的討論和聲浪增加。

・俄羅斯回應稱，將不得不採取技術式軍事手段或其他手段，以消除芬蘭和瑞典加入北約所造成的威脅。

・瑞典料在未來數天內跟隨。而此前俄羅斯已警告，如芬蘭及瑞典加入北約，他們會面對後果。

5月12日最新消息

2131 據俄羅斯衛星通訊社指，俄羅斯總統普京表示，對俄制裁在許多方面正引發全球經濟危機，他稱「首先，我們通過歐洲通脹急劇上升看到了這一點。」他指在一些國家，通脹接近20%，在整個歐元區，商品價格上漲超過11%，他稱西方制裁執念繼續下去，將不可避免地導致最複雜、難以逆轉的後果。

2021 央視新聞報道，俄羅斯外交部表示，芬蘭領導層關於支持該國加入北約的聲明，是該國外交政策的激烈變化，俄方將會根據局勢進行回應。俄外交部同時表示，俄羅斯將不得不採取技術式軍事手段或其他手段來消除芬蘭和瑞典加入北約所造成的威脅。

1853 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯總統普京將參加5月16在莫斯科舉行的集體安全條約組織成員國峰會，以紀念組織成立30周年。據佩斯科夫指，除領導人會議外，還將以工作早餐的形式舉行個別交流。

1845 瑞典《快報》引述消息人士指，瑞典可能將在16日舉行政府特別會議後立即提交加入北約的申請。

1505 當地時間5月12日上午10時許，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）和總理馬林（Sanna Marin）發聯合聲明，正式宣布支持芬蘭申請加入北約。

1448 大利總理德拉吉（Mario Draghi）表示，他對俄羅斯繼續供應天然氣「很有信心」，用盧布支付俄羅斯天然氣屬於「灰色地帶」。他透露，德國天然氣進口商已經用盧布支付有關費用。

德拉吉稱，根據他掌握的情況，德國最大的天然氣進口商已經用盧布支付了相應費用。美媒9日報道稱，德國天然氣巨頭VNG已確認會向俄羅斯指定的銀行匯入歐元，預計這些款項兌換成盧布「不會存在困難」。VNG方面表示，該公司將按照計劃，把發票金額（繼續以歐元計價）支付到俄氣工業銀行的賬戶，以便確保及時向供應商付款，目前的開戶工作完全順利。

對於該公司是否在俄氣工業銀行開設了兩個銀行賬戶，一個用於歐元支付，另一個用於盧布兌換的問題，VNG並未置評。不過，德國財長林德納（Christian Lindner）曾表示，德國不會應俄方要求用盧布支付俄天然氣。

1445 俄羅斯外交部就日前俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergey Andreev）遭襲一事召見波蘭駐俄大使克拉耶夫斯基，要求波蘭就此事作出正式道歉。同日（11日）波蘭外交部之後指，駐莫斯科大使館外的國徽亦被淋紅油。

波蘭政府官員已經證實此事，使館人員拒絕予以置評。波蘭外交部稱大使館已報警，並會向公眾同步事件進展。

1439 歐盟委員會負責法律事務的委員雷恩代爾（Didier Reynders）歐盟正在研究出台相應法律框架，以便更容易沒收俄羅斯被凍結的財產。

據俄羅斯衛星通訊社5月11日報道，雷恩代爾表示，「目前，歐盟的確在制定一個法律框架。根據框架內的規定，若俄方人員試圖逃避制裁，可能會被認定為犯罪行為。這一舉措能使歐盟成員國更容易沒收在對俄制裁框架內被凍結的資產。」

報道指出，歐盟將在兩周內提交相關法律提案。歐盟成員國可以自行決定如何處置這些被凍結的俄方資產，包括是否把這些資產轉交烏克蘭。

0844 英國首相約翰遜先後訪問瑞典及芬蘭，與兩國簽署安全宣言，承諾如果任何一個國家受到攻擊，另一方將通過包括軍事方式在內各種方式支援。

0713 澤連斯基向法國大學生談話時指，烏克蘭會以重奪土地結束戰爭，又指透過外交達成和談的機會將隨著俄羅斯繼續在烏克蘭干犯戰爭罪行而減少。

0632 澤連斯基發表每日講話，感謝美國眾議院通過400億美元援助烏克蘭法案，形容援助可以加強烏克蘭的國防能力，指款項會用於購買武器、彈藥、支持調查戰爭罪行及推動外交工作等。

0537 俄羅斯宣布制裁俄羅斯天然氣工業股份公司德國分公司（Gazprom Germania），該公司在俄羅斯入侵烏克蘭之後，被德國政府在4月接管。德國經濟部表示正評估制裁的影響，並正等待更多細節。

0527 烏克蘭軍方公布最新戰況，稱俄軍繼續轟炸亞速鋼鐵廠，消息指廠內仍有最多100名平民被困。

0508 烏克蘭起訴一名21歲俄羅斯戰俘，指他涉嫌在2月28日於蘇梅（Sumy）槍殺一名62歲、手無寸鐵的平民。今次亦是烏克蘭首次起訴俄羅斯士兵違反戰爭罪行，當局指該名士兵可能面臨入獄最多15年。

0409 俄羅斯外交部傳召波蘭駐莫斯科大使，就俄國駐華沙大使日前遭示威者淋紅油一事抗議。

0400 英國防長華禮仕（Ben Wallace）訪問華盛頓，向傳媒稱西方國家的目標是確保普京在烏克蘭失利，並認為長遠而言，普京已經失敗。他認為國際社會可以視俄羅斯大不如前，更指中國對俄羅斯持續感到尷尬，北京將莫斯科當成「礙事的朋友」。

0301 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，基輔方面提出以俄羅斯戰俘，交換馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的傷兵，但指雙方仍在談判中，目前未有任何協議。

0241 烏克蘭總統澤連斯基與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通話，討論兩國在國防援助、能源合作，以及進一步制裁俄羅斯等議題。

0134 中國前駐烏克蘭大使高玉生日前在中國社會科學院一個講座上談及俄烏局勢對全球金融格局的變化及中國的影響時，形容俄羅斯在這場戰爭中呈現敗軍之象，他認為俄羅斯在經濟、軍事、科技、政治及社會等領域都出現衰落，而且俄軍未能如願速戰速決，令戰事愈是拖延每一攻，對俄羅斯都是沉重的負擔。

高玉生的言論曝光後不久，隨即在中國網站被刪除。

0120 美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在國會聽證會上表示，華府不認為俄羅斯總統普京有意與北約軍隊爆發衝突。他提到，如果俄羅斯與北約開戰，將會導致局勢發展至一個大家都不想見到的情況。

0117 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）與到訪的英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面後舉行聯合記者會，前者指從俄羅斯入侵烏克蘭一事可以見到，莫斯科準備攻擊鄰國，因此芬蘭需要考慮加入北約，指一切原因都是由俄羅斯引起。

約翰遜則強調，北約是一個共同防衛聯盟，並沒有威脅任何國家。

0000 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，烏克蘭戰火持續，影響糧食安全，因此非常憂慮世界各地或可能爆發饑荒。他亦提到繼續就撤離烏克蘭戰亂地區民眾的安排談判，但不認為烏俄兩國短期內可能舉行和談。

回顧5月11日時局：