疫情｜朝鮮出現第一個Omicron確診個案　專家憂平壤無法控制爆發

朝中社5月12日報道，指國內出現了首宗的Omicron亞型BA.2的感染案例。這是朝鮮自新冠疫情全球爆發以來，首宗承認的感染事件。目前未知感染範圍和規模，朝鮮把感染形容為「重大緊急事件」，可見事件的嚴重性。



韓國巴斯德研究所（Institut Pasteur Korea）前主席，現居紐約的病毒學家賈巴拉（Hakim Djaballah）表示，朝鮮過往自稱的「零感染」很可能被誇大。賈巴拉表示，很難相信朝鮮至今並無任何的感染個案，特別是朝鮮鄰國都曾爆發大規模感染。

圖為2021年5月，平壤一間辦公大樓，工作人員正在消毒。（AP）

朝鮮醫療系統缺乏，難以抵禦新冠疫情衝擊，以致朝鮮在2020年疫情爆發初期，採取非比尋常嚴格的防控措施，包括要求駐當地外國外交官員檢疫一個月，以防疫為由拒絕參與東京奧運，對非法偷渡或意外越過其邊境的外國人採取「零容忍」政策——無差別射殺。非政府組織自由之家在4月份報告指出，朝鮮在2021年7月在海上射殺了３名因颱風前往朝鮮邊境避風的中國船員。

面對銅牆鐵壁，朝鮮終究還是無法阻止病毒的流入。因新冠病毒，特別是Omicron的「隱匿版」BA.2亞型傳播能力極高。朝鮮似乎在模仿中國的對抗新冠病毒戰略，包括嚴厲的封鎖，但與中國不同的是，朝鮮缺乏糧食供應與高效政府。

賈巴拉表示，即使朝鮮可以在一段時間內推行這一戰略，但也難以持續下去：「我非常懷疑他們能否像中國一樣成功地實施中國的清零政策，鑑於我們對朝鮮能力的了解，我認為朝鮮沒有能力控制住這種病毒。」

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關於朝鮮的疫苗接種信息很少，有多少人接種過疫苗，可能接種過什麼樣的疫苗，外界一概不知。新冠病毒在社會流竄，會造成大規模的疫情爆發，但感染人數多少、住院人數多少、爆發時間多久，均受接種疫苗影響。一些國家可藉着高接種率，降低染疫病人出現重症住院的機率，推行與病毒共存策略，但朝鮮似乎沒有這條件。

賈巴拉表示，期往朝鮮能開放讓外部組織評估當地實地情況，協助朝鮮制訂應對對策。