新冠肺炎｜中美推算研究　如中國完全「躺平」將導致150萬人死亡

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在5月10日表示，中國對抗疫情的清零政策，並不可能持續。但同日在自然期刊發布的研究指出，若中國貿然完全放寬抗疫政策，疫情將可能造成中國接近150萬人死亡。



研究由中國復旦大學，與美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）共同進行，論文已發表在最新一期的《自然》期刊上。研究以中國目的疫情感染狀況、疫苗接種率、醫院病床佔用率等數據，推算以何種方法轉變今天的清零政策，可以最少的代價實現與病毒共存。

圖為5月8日，中國北京市區，穿着防護衣物的工作人員正在前往其中一個小區。（AP）

推算模型指若中國對Omicron變種完全放任，疫情爆發將會造成龐大感染。高峰期將在5至7月出現，入院數字在在9月達至最高峰。屆時將有510萬人需要住院，270萬人需要進入深切治療。而深切治療是現時承載量的16倍，中國將在6個月內有150萬人死於新冠肺炎。

中國雖然已有近九成的人口完成接種，但擬於人口密度與居住環境，及疫苗效果欠佳影響，無法建造免疫屏障抵禦疫情。中國的「動態清零」政策可一定程度阻止疫情蔓延。

不過這種清零政策只能爭取時間，專家警告中國不可能等待疫情「自然消失」——因Omicron的感染能力極高，新冠病毒已不可能完全消失。專家促請政府必須抓緊時間為長者接種加強劑，研發或進口更有效的疫苗及治療藥物，築起免疫屏障，把死亡率大幅下降。