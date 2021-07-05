美國女子6歲起吸大麻　40歲發奮戒毒還從名校畢業　對比照極勵志

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-05 17:10

美國48歲女性柏頓（Virginia Burton）畢生大部分時間都與毒品為伍。今年5月，她在戒毒8年後從華盛頓大學畢業。

柏頓5月在臉書分享自己的心路歷程，並放上自己染毒時入獄照與戴着學士帽的畢業照激勵人們：「不要再妄自菲薄了。你不知道明天會帶來什麼，所以從今天開始思考吧！」

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美國《今日美國報》報道，柏頓6歲時毒蟲母親就教她吸大麻，到了12歲她開始吸冰毒，14歲時便輟學還開始吸食可卡因。柏頓回顧童年表示：「我從非常可愛的孩子變成了易怒爆衝的孩子。我不想待在教室，我只想變High。」她開始多次出入少年拘留所，到了2012年還染上海洛英毒癮，帶着3個孩子在外流離失所。最終社福單位帶走她的孩子。柏頓透露那段歲月就像惡夢一樣：「當我走進廚房吸毒時，孩子們會抓住我的腳踝。」（編按：她稱：「我的人生是個噩夢。」）

柏頓在8年監禁期間終於徹底戒毒，今年從華盛頓大學取得政治學學位。柏頓和她29歲、28歲、15 歲的孩子在她畢業當天都感到激動萬分。柏頓說：「我在畢業典禮一開始就哭了。我一直覺得像我這樣來自破碎家庭的人無法得償所願。但我們其實做得到的。」

柏頓戒毒後找到對很多事物的熱情。她2019年攻上海拔4,392公尺的雷尼爾山（Mount Rainier）山頂。她每天冥想並開始吃素，還希望借用所學將監獄系統轉變成較完善的「更生」（Rehabilitation）環境。

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