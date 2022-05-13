遠古奇鯊現蹤　殺害獵物方法獨特：300顆尖銳牙齒「釘死獵物」

海洋作為生命的起源，又佔據著整個地球超過70%的面積，充斥著人類文明極盡全力也未能解開的未知謎團，而在已知的探索的範圍內，當以英國的水域最為特別，因為光在英國水域中就至少存在21種鯊魚，數量位居全球前段。



根據英國《每日星報》報道，在英國水域的眾多鯊魚品中之中，有一種被稱為「活化石」的遠古奇鯊，就是據信已經在地球上存在了將近8000萬年之久的皺鰓鯊（frilled shark），一種狀似海蛇的生物。

300顆針狀利齒不是用於咀嚼 而是……（點圖了解更多）▼▼▼

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據了解，現在的皺腮鯊其實跟恐龍時代的樣貌相去不遠，這種鯊魚與一般鯊於不同，牠們擁有比普通鯊魚多1個的6個腮裂，細長的身軀靠盤繞扭曲的方式推進游泳，有能力吞下自己身軀一半大小的獵物，最特別的是300顆針狀利齒，不是用於咀嚼，而是活生生釘死獵物。

儘管看起來、聽起來兇猛如斯，但其實皺腮鯊是一種相對溫和的鯊魚，一來是棲息地在相對深的海域、平常人不容易遇到，另一個原因是體型較小、加上較弱的咬合力比較不會對人體造成毀滅性的傷害。

而根據研究指出，皺腮鯊的平均壽命大約只有25年左右，且由於極難觀測到，因此至今沒有人知道皺腮鯊捕獵進食的完整過程，而皺腮鯊也曾經出現在大西洋鄰近海域，另外也曾在美國、日本、台灣、澳洲、紐西蘭等處出現過。

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