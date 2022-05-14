美國不明兒童肝炎　25州109病例5死　醫生稱疑與疫情有關

全球多處爆發不明兒童肝炎新疫情。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）統計，全美25州已有109個案例，其中5名幼童重病死亡。統計顯示，染病兒童，年齡中位數是3歲。專家發現，感染不明肝炎的病童，都曾確診過新冠肺炎，不過兩者的關聯性還有待釐清。



美國2歲女童貝林原本活潑好動，卻在4月29日出現異樣。

肝炎女童家屬Kelsea Schwab：「她起床後全身長滿疹子，我們去看醫生給她腎上腺素，然後送她進急診檢查一切都很好之後回家，但隔天我們起床，她的眼睛變得黃黃的。」

當天醫院又急call女童回診，因為檢查發現她的肝指數一度飆到7000，而正常值應該落在30左右。

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醫生Heli Bhatt指，他在職業生涯中沒有看過這種狀況：「沒有，我想我當然看過很多急性肝炎，或急性肝衰竭案例，但是在短時間這麼多案例，我職業生涯沒看過像這樣的爆發。」

貝林事後證實成為美國新一波，兒童嚴重肝炎受害者，短短幾個月美國已有高達98名兒童因此住院，15人需要肝臟移植還有5人死亡，由於病因不明，連醫生都懷疑可能和新冠有關。

醫生Heli Bhatt：「我其中一個疑問是，這些孩子是否染過新冠？小孩子有可能無症狀染疫，但隨後可能會有這些發炎副作用。」

貝林確實染過新冠，不過美國CDC至今沒要求，罹患嚴重肝炎的兒童得檢驗新冠，只要求檢查與普通感冒有關的腺病毒，只是在貝林身上結果卻是這樣。

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醫生Heli Bhatt指貝林的肝臟完全沒有腺病毒。幸好貝林最後獲得16歲少女捐贈的肝臟移植，手術最後很成功。

被問及貝林的肝指數接受移植後有多快變回正常，及是否馬上發生，醫生Heli Bhatt：「是的短短幾天幾小時到幾天。」

目前貝林已經恢復活力可以玩玩具，話也變多，不過醫生目前還是不知道害女童生病的主因，只能提醒家長多多注意。

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