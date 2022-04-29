兒童疫苗｜一狀況比心肌炎副作用更糟　用「5好2壞」判斷該否接種

兒童疫苗施不施打已經是目前最夯的話題，而這背後衍生出的問題也值得我們思考，如果家庭裏父母雙方對此意見出現分歧，想必會上演一場辯論會。



兒童疫苗施打先撇開副作用不談，其實還有一個問題直得我們思考。如果家裏父母雙方，對要不要施打意見不合，該怎麼辦？家裏育有兩寶的台灣兒科醫生顏俊宇，便在自己的粉專表示，即便自己是兒科醫生，家裏也因為要不要幫6歲女兒施打疫苗，出現意見分歧。

兒童新冠疫苗該否接種？參考一位兒科醫生的意見吧！（按圖了解）

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疫情嚴竣，自備藥、快篩試劑、血氧機大賣缺貨

醫生表示，在診所已經遇到不少人來自費備藥，也聽說藥局的快篩試劑、血氧機開始缺貨，對於每日攀升的確診人數，大家的焦慮也漸漸高漲。自台灣疾管局宣布6～11歲可以打半劑莫德納後，不止病患，就連自己家裏的親朋好友也會問他「到底該不該打疫苗？」

（編按：台灣目前僅有BNT及莫德納兩種疫苗供6至11歲的兒童接種）

施打兒科疫苗，兒科醫生曾天人交戰

面對家裏的長輩跟醫生說：再緩緩吧。因為老人家打疫苗後，身體很不舒服，更捨不得愛孫受這種苦。把一切都看在眼裏的醫生，自然也也陷入膠着，但他仍理性分析施打疫苗的利弊，希望分享給大家以下5好2壞的結論，供爸爸媽媽討論時的參考。

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小孩施打莫德納和BNT疫苗的5個好處

1好. 增強免疫力

研究指出可以增強小孩子對COVID-19免疫力，減少得病機會。

2好. 減少住院率、重症發生

可以減少住院率、重症發生、以及減少死亡率，尤其完成兩劑疫苗注射後，效果更顯著。雖然6～11歲小孩感染大部份都是無症狀或輕症（發燒／咳嗽／流鼻水⋯）但假如是合併有肥胖、慢性肺部疾病、先天性心臟病、癲癇、神經學疾病、自體免疫疾病的小孩，重症的機率比較高。

3好. 有效預防兒童多器官發炎症候群

可以預防兒童感染新冠2～6周後產生的兒童多器官發炎症候群，臨床症狀類似川崎氏症（MIS-C），會產生腸胃道症狀、皮黏膜症狀，甚至影響心臟及冠狀動脈，整體發生率約為「萬分之2～3」。

4好. 減少新冠病毒傳播速度

對整體公衛角度來說：減少COVID-19病毒傳播，減少病毒在不同人之間突變的機會。

5好. 減少確診停課、父母為此停班

減少確診後居家隔離、停課、父母停班。

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1壞. 常見副作用

疫苗是安全的，但還是會出現輕微至中度的副作用（注射部位疼痛、淋巴結腫大壓痛、發燒、頭痛、噁心），持續約2～3天，少數到一週，但莫德納比BNT副作用發生比例更高！（這需要後續更多研究比較，可能也和劑量較高有關，但相對的也因為這樣，才能產生足夠抗體）

2壞. 心肌炎

令父母聞之喪膽的心肌炎：目前研究指出發生機率極低，而且 「5～11歲的發生機率比12～15歲的更低」。而且因為注射疫苗產生的心肌炎，也比較好治癒，反而真的得到新冠後產生後，引發的心肌炎更難纏。

施不施打？醫生給出肯定回答

綜合上述，醫生深思熟慮後決定幫女兒打疫苗，因為副作用是比較短期的，但假如得病變重症，這後果是無法承受的，最後醫生也不忘拿最近爆紅的九天玄女唯一指定姐妹來幽默一下。

天下父母心，家長的擔憂與顧慮並非空穴來風，而看完醫生提出兒童疫苗的5好2壞後，若持相反意見的夫妻，無論最後決定要幫孩子施打疫苗或是不要，溝通的過程都要理性，尊重並理解彼此的想法，不要讓打疫苗演變成另一個家庭革命才是。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：兒童疫苗5好2壞，兒科醫：家庭出現意見分歧是正常的。】