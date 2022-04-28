疫情｜歐美多宗兒童肝炎　證與接種新冠疫苗無關　或因這病毒引起

最近多國爆發的兒童罹患不明肝炎，目前已經初步找到原因，研究指出可能與腺病毒最有關係。



前陣子報導國外出現多例兒童嚴重肺炎的個案，累計知今已有12個國家出現類似病例，包含：英國、美國、西班牙、以色列、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、意大利、挪威、法國、羅馬尼亞與比利時。

其中又以英國最為嚴重，罹患肝炎的兒童年齡介於1個月至16歲之間，其中17人嚴重到必須需進行肝臟移植。

兒童體內檢測出「腺病毒」

而這個不明肝炎的多好發在年齡10歲以下的兒童，衝着兒童來的疾病，引起學者格外注意，醫生在75％的病童身上驗出腺病毒，16％感染新冠病毒。

大多的病童會出現：黃疸、腹瀉、嘔吐、腹痛、尿色深、糞便呈灰白色、皮膚瘙癢、眼睛發黃、體溫高、肌肉和關節疼痛、食慾不振等症狀，值得注意的是，多數病童並不會發燒。

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．腺病毒

常見的呼吸系統疾病病毒，通過接觸被污染的表面進入呼吸道，並在人與人之間傳播。

確認與新冠疫苗無關

檢驗報告已將甲、乙、丙、丁、戊型肝炎排除在致病原因之外，多數家長也有疑問是否與「新冠疫苗」有關，但由於病童年齡多不符合施打疫苗的資格，因此也被專家排除在外。

國外醫生也認為，由於部分病童的狀況可能非常輕微，導致家長忽略病情，因此實際的病例，可能比通報的病例更多。不過99％的病例中，肝臟能夠再生，需要移植或死亡的機率很低，學者也呼籲家長不用過度恐慌。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：國外兒童不明肝炎，可能原因找到了：與「新冠疫苗」無關】