東盟-美國峰會｜華府不邀敏昂萊被批雙標　緬軍另讚與華關係甚好

美國-東盟特別峰會5月13日在美國華盛頓舉行，緬甸軍方批評美國不邀請其領導人出席，反而與緬甸影子政府「緬甸民族團結政府」（National Unity Government，NUG）的代表進行會晤。此外緬甸軍政府讚頌它與中國的「強大」關係，



美國副國務卿舍曼在華盛頓會見NUG任命的外交部長辛瑪昂（Zin Mar Aung）及其他代表。但13日舉行的美國-東盟峰會全體大會中，為緬甸預留的席位卻空着。

美國總統拜登（Joe Biden）並無邀請緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席峰會。

緬甸國內政部2021年4月下旬已宣布NUG為非法組織。

緬軍發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）13日接受法媒訪問時稱，美國不與緬甸軍方領導人會晤，卻與NUG代表會晤，這根本是「雙重標準」。

蘇敏敦說：「中國是亞太地區的強大國家。我們與強大的中國和印度的關係都非常好。」

圖為2022年5月13日，美國-東盟特別峰會在美國務院召開，美國總統拜登及副總統賀錦麗等出席。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）稱這次的峰會標誌着美國與東盟間關係進入新時代。美國和東盟10國領導人在峰會結束後發聯合聲明，在當地時間15日承諾，11月將雙方關係提升為「全面戰略夥伴關係」。

在為期兩天的會議後，雙方在一份包含28項重點的聯合「願景聲明」中，採取象徵性步驟，承諾在11月將雙方關係從戰略夥伴關係升級有意義、實質性和互惠互利的全面戰略夥伴關係。會前已有分析家如此預測。

同日拜登任命白宮國家安全委員會主任亞伯拉罕（Yohannes Abraham）擔任駐東盟大使。

拜登在會上表示，世界的歷史會在未來50年由東盟國家書寫，而美國與東盟的關係將會持續未來數十年。拜登稱美國正與東盟的關係進入了新時代，雙方的關係致關重要。

圖為5月13日，美國華盛頓召開美國-東盟特別峰會。（AP）

美副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，美國與東盟有着共同願景，防範對國際規則和規範的威脅。賀錦麗並未有點名中國，美國經常強調維護海洋自由，表示海洋自由正受到中國的挑戰。

賀錦麗表示，美國將繼續與東盟一起應對新冠疫情威脅，並已經向該地區捐贈了超過1.15億劑疫苗。拜登政府承諾將為東盟基礎設施、安全、疫情防範和綠色能源等領域提供1.5億美元支援。

拜登同日宣布提名現任國家安全委員會主任的亞伯拉罕（Yohannes Abraham）擔任駐東盟大使，以填補前特朗普（Donald Trump）上任以來的職位空缺。但拜登另外倡導的「重建更美好的世界」（Build Back Better World）基建投資和印太經濟框架（IPEF）未有特別提及。

英媒引述美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）研究員波林（Gregory Poling）指出，此次峰會主要是象徵性質。美國向東盟提供的1.5億美元援助，與中國相比相形見絀。僅在11月，中國就承諾在三年內為東盟提供15億美元的發展援助，對抗疫情及推動經濟復甦。

波林表示，預計IPEF會在5月晚些時候，美國訪問日本時啟動。美國這次的支援數額較少，或會給IPEF帶來壓力。