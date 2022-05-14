兒童長新冠Long COVID　美國或有上百萬個案　這些症狀家長須警惕

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華稱，在其接觸過約130個兒童新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）康復者覆診個案中，一成出現懷疑長新冠（Long COVID）徵狀，包括多系統發炎綜合症，部份更出現認知問題或精神問題。美國亦出現類似情況。



新冠肺炎變異病毒株Omicron所引致的病症雖被指較輕，但近來愈來愈多家長開始在網上搜尋「長新冠」這個詞。「長新冠」是確診3至5個月後出現的後遺症，有統計稱，美國或已有約百萬兒童「長新冠」個案，普通如上學或看電視所花的精力，專家都建議家長要留意。

美國有線新聞網絡（CNN）5月6日引述一些專家說，目前尚不清楚有多少兒童康復者會出現長新冠，因在這個年齡段沒足夠的研究。

CNN引述美國兒科學會研究資料顯示，自疫情爆發以來，美國已有近1,300萬兒童確診，其中至少有2%至10%的兒童有「長新冠」，實際數字可能更大。此外確診染疫的成年人約30%也有相關症狀。

網站引述很多治療兒童長新冠的醫生說，他們的預約名單長長，有些預約已排到9月。

根據一些美國醫生指出，有些兒童的長新冠症狀是運動後感不適；部份嚴重的病例會有腦霧、頭痛及頭暈；也有些人胃部出現問題，味覺及嗅覺出現變化。

專家表示，有些兒童經過無症狀感染後，「長新冠」症狀是出現心臟衰竭、心悸、胸痛、頭暈和胃病等。不少專家已呼籲醫學界重視，並稱家長倘發現子女有類似症狀須盡快求醫。