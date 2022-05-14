疫情｜朝鮮以外　還有「這個國家」沒推新冠疫苗接種計劃

朝鮮本周首度承認境內爆發新冠疫情。《華盛頓郵報》報道，對全球衛生專家來說，如今有個特別令人擔憂的地方，那就是朝鮮是全球唯二沒有施打新冠疫苗的國家，而另一個就是非洲國家厄立特里亞（Eritrea）。



在全球爆發新冠疫情2年後，許多公衛專家對於朝鮮這段期間沒有通報確診個案一事感到懷疑。就在本週，朝鮮平壤政府首度證實出現新冠確診，並把疫情爆發歸咎於傳染性極強的Omicron亞型變異株BA.2，且境內已有約35萬人出現發燒症狀，累計6人死亡。

（編按：朝中社13日報道，全國在13日新增174,440宗發熱病例，21人死亡，讓累計死亡人數升至27人。）

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戰略與國際研究中心的全球衛生政策中心主任莫里森（J. Stephen Morrison）直言，朝鮮存在巨大免疫缺口，沒有透過疫苗接種或先前感染得到保護力，成為完全不受控制的開放傳播地帶，讓新變異株現蹤的可能性最大化。

康奈爾大學微生物學與免疫學教授摩爾（John P. Moore）透露，除非朝鮮能成功透過封鎖措施限制病毒擴散，否則將會有極高的人口比例將被感染，「大量死亡可能讓情況變得可怕，在某種程度上，恐怕影響政權對人民的控制」。

但其實除了朝鮮，非洲國家厄立特里亞也同樣沒有引進新冠疫苗。報道指出，兩國有許多共同點，包括國家貧窮、被指實行獨裁統治，且拒絕加入新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX），這也讓兩國人民容易受到快速傳播變異病毒株感染。依據厄立特里亞官方統計，迄今新冠確診病例數約1萬例，累計103人病歿，但相關數據遠低於鄰國。

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厄立特里亞在強人總統伊薩亞斯（Isaias Afwerki）長期領導下，無視其他非洲國家加入由世界衛生組織主導的COVAX計劃的要求，甚至到處可見把COVAX描述成西方摧毀非洲的宣傳。

去年12月，非洲疾病預防控制中心（CDC）總監恩肯加松（John Nkengasong）表示，厄立特里亞是非洲聯盟中唯一沒有加入推廣疫苗接種的成員國。在朝鮮，平壤政府因潛在副作用拒絕接受AZ疫苗，還拒絕近300萬劑中國科興疫苗，宣稱這些疫苗應該送往其他疫情更嚴重的國家。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】