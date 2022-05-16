美國南加州教堂槍擊案1死5傷全是台灣華裔　疑犯被捕

撰文：蕭通
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美國南加州拉古納伍茲市（Laguna Woods，暫譯）一間教堂發生槍擊事件，據報造成一人死亡，5人受傷，其中4人重傷，所有死傷者都是成年人。當地警方指，教堂內當時有超過30人，大多數人都是台灣華裔。

當地治安部門於Twitter表示，事發於當地時間周日(15日)下午約1時30分，現場是日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）。當時人們在進行午餐聚餐，合計約有30至40人，他們在此向一名前牧師致敬。

橙縣代理縣治安官哈洛克（Jeff Hallock）警方稱已拘捕一名疑犯，他是一名亞裔男子，年約60多歲，但不是住在該區，亦未知他的動機。警方正在調查他是否與教堂或會眾有關連。

哈洛克稱，疑犯被在場人士制伏，他們以電線延長線將他雙腳綁起，並從他身上沒收兩支手槍。

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