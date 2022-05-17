美國南加州槍擊案｜疑犯為台灣移民被指個性偏激　曾任教台大學

美國加州南部奧蘭治縣（Orange County）一間教堂發生釀成1死5傷的槍擊案，疑犯為從台灣移民美國多年的華裔美國公民周文偉（David Wenwei Chou），行兇動機疑涉兩岸政治因素。疑犯曾在台灣的大學任教。美媒引述消息人士稱，他被指個性比較偏激，也有前鄰居稱，周文偉的生活在妻子離開他後變得支離破碎。



在這宗5月15日發生的槍擊案中，死傷者均為台灣僑民。美國奧蘭治縣警長巴恩斯（Don Barnes）稱，疑犯現年68歲，是內華達州（Nevada）拉斯維加斯（Las Vegas）居民，警方稱相信疑犯年輕時在台灣生活期間並不受歡迎，於是衍生仇恨情緒，又指犯案動機疑與兩岸政治因素有關。

據台方指，周文偉1953年在台灣出生並在台灣長大，其後移民到美國。

美國華文傳媒《世界日報》引述消息人士指，周文偉個性比較偏激，曾教調酒，喜歡被稱為周教授，在拉斯維加斯中，各種華人活動都有他的身影。

據台媒報道，台灣的屏東科技大學證實周文偉90年代曾擔任屏東技術學院（屏科大前身）生活應用科學系講師，但因在病假後未復職，校方以曠職為理由不續聘，也有台媒稱周文偉疑曾任教台灣4所大學。

美國南加州槍擊案：疑犯周文偉曾在拉斯維加斯擁有的公寓（AP）

妻子2021年離開

美聯社則引述周文偉的前鄰居透露，周文偉原是和藹可親的人，在拉斯維加斯擁有一個4房公寓，不過他的妻子2021年離開他，她把公寓賣掉並用該筆錢移居台灣，周文偉今年2月遭驅逐出公寓，近期心理健康狀況有所惡化。

這名鄰居又指，2021年夏天曾有人在周文偉的公寓內開槍，子彈還進到這名鄰居的家裏，當時未有人受傷。