疫情｜美國再被確認 染疫病歿者逾100萬 相當於一整個城市人口
繼美國疾病控制和預防中心（CDC）之後，美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）亦確認，美國的新冠死亡人數已屆100萬。這間大學在疫情爆發後不久以開始研究，以及對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情進行即時追蹤。
美國白宮疫情首席顧問、國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時稱，「兩年間有這麼多人死於一個傳染病，這是這非常令人警醒，感覺非常悲傷和悲慘。」
愛滋病自數十年前開始在美國傳播以來，但2020年初才出現的新冠肺炎致死人數，仍遠遠超過它。
新冠肺炎奪走的性命也超過死於1918至1919年流感大流行的人數。這是相當加州聖何塞（San Jose）的人口，它是美國第十大城市。
不重推口罩令
紐約市因醫療系統承壓愈大，將疫情風險警戒調到高級。根據最新指引，在高級警戒期間，人們被呼籲在所有室內公共場合和擠迫的室外環境戴口罩。紐約市市長埃里克・亞當斯（Eric Adams）16日稱，還未到恢復強制戴口罩的時機。
調節級別綜合考慮了確診個案、住院人數以及新冠病人佔醫院床位的比率等因素。在5月初，紐約市將風險警戒級別從低等調升至中等，因每10萬人中的7天新增個案數超過200個。
截至5月13日，每10萬人的新增病例數為292，新增住院人數為每10萬人9.8個，且持續增加；新冠病人的病床使用率為4.14％。
紐約市衞生局長瓦桑（Ashwin Vasan）預估，倘人們遵循最新指引，目前的疫情高峰應不會持續很久。
在約翰斯・霍普金斯大學之前，美國疾病控制和預防中心（CDC）5月16日已公布，染疫死亡個案已達100萬個。每4名死者中，有3人是65歲或以上長者。
美國目前的平均每日新增死亡個案為約300個，較2021年1月時平均每日新增約3,400個死亡個案的情況輕微。
住院率和死亡率增加的情況，通常會比確診個案數量上升的情況滯後兩至三週出現。美國確診個案數量正再次上升，這數字在過去兩週上升超過60%。目前全國平均每天新增約8.6萬個確診個案。
彭博社5月16日稱，華府將再次延長公共衛生緊急狀態。