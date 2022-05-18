疫情｜美國再被確認　染疫病歿者逾100萬　相當於一整個城市人口

繼美國疾病控制和預防中心（CDC）之後，美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）亦確認，美國的新冠死亡人數已屆100萬。這間大學在疫情爆發後不久以開始研究，以及對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情進行即時追蹤。



美國白宮疫情首席顧問、國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時稱，「兩年間有這麼多人死於一個傳染病，這是這非常令人警醒，感覺非常悲傷和悲慘。」

愛滋病自數十年前開始在美國傳播以來，但2020年初才出現的新冠肺炎致死人數，仍遠遠超過它。

新冠肺炎奪走的性命也超過死於1918至1919年流感大流行的人數。這是相當加州聖何塞（San Jose）的人口，它是美國第十大城市。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月27日，一名工作人員在整理美國紐約市時代廣場新冠病毒臨時檢測中心的塑膠帳篷。（Getty）

不重推口罩令

紐約市因醫療系統承壓愈大，將疫情風險警戒調到高級。根據最新指引，在高級警戒期間，人們被呼籲在所有室內公共場合和擠迫的室外環境戴口罩。紐約市市長埃里克・亞當斯（Eric Adams）16日稱，還未到恢復強制戴口罩的時機。

調節級別綜合考慮了確診個案、住院人數以及新冠病人佔醫院床位的比率等因素。在5月初，紐約市將風險警戒級別從低等調升至中等，因每10萬人中的7天新增個案數超過200個。

截至5月13日，每10萬人的新增病例數為292，新增住院人數為每10萬人9.8個，且持續增加；新冠病人的病床使用率為4.14％。

紐約市衞生局長瓦桑（Ashwin Vasan）預估，倘人們遵循最新指引，目前的疫情高峰應不會持續很久。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年5月16日，美國紐約市的新冠病毒檢測車。（AP）

在約翰斯・霍普金斯大學之前，美國疾病控制和預防中心（CDC）5月16日已公布，染疫死亡個案已達100萬個。每4名死者中，有3人是65歲或以上長者。

美國目前的平均每日新增死亡個案為約300個，較2021年1月時平均每日新增約3,400個死亡個案的情況輕微。

住院率和死亡率增加的情況，通常會比確診個案數量上升的情況滯後兩至三週出現。美國確診個案數量正再次上升，這數字在過去兩週上升超過60%。目前全國平均每天新增約8.6萬個確診個案。

彭博社5月16日稱，華府將再次延長公共衛生緊急狀態。