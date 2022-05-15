疫情｜美國數地確診急飆　卻無意逆轉鬆綁　專家：看一個數字

美媒5月14日稱，美國首都華盛頓及鄰近地區本週的單日新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案數量最少比3月底時的數量增加3倍。但地方政府更廣泛地實行「與病毒共存」政策，無意實施新防疫規則來控制疫情，也沒重新強制民眾戴口罩。



《華盛頓郵報》5月14日稱，到處都有迹象顯示，首都華盛頓、馬里蘭州（Maryland）、及維珍尼亞州 （Virginia）的確診個案數量正再次上升。惟地方政府應對這波疫情的方式與前幾波疫情時的做法不同，他們不再頒布強制性的防疫規則。他們只是建議民眾戴口罩和接種新冠疫苗。

馬里蘭大學（The University of Maryland）公共衛生學院院長盧什尼亞克（Boris D. Lushniak）表示，無可否認地，對免疫功能低下的人士來說，疫情升溫是一場鬥爭，但他認為如新冠肺炎病人住院率沒明顯地激增，政府就沒必要實施新防疫措施。

住院率以及死亡率增加的情況，通常會比確診個案數量上升的情況滯後兩至三週出現。因此政府如以住院率來判斷是否實施新防疫措施，他們就須再觀察一段時間才可得出結論。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）5月11日公布的調查結果顥示，美國民主黨人和共和黨人對口罩令的意見有分歧。調查結果指，80%受訪民主黨人以及傾向民主黨的獨立人士表示，應要求乘坐飛機以及公共交通工具的人士戴口罩；71%受訪共和黨人以及傾向共和黨的人士表示，不應要求乘客戴口罩。