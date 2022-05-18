美國新增10萬人染疫：紐約防疫升級 Google及Apple等員工熱議WFH
美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）因為變種病毒Omicron亞型的傳播迅速蔓延，情況已開始引起注意。5月18日，美國單日新增確診個案逾10萬個，為2月以來最高。民眾的生活亦開始受影響。
約紐未擬推口罩令
紐約市因醫療系統承壓愈大，將疫情風險警戒調到高級。根據最新指引，在高級警戒期間，人們被呼籲在所有室內公共場合和擠迫的室外環境戴口罩。紐約市市長埃里克・亞當斯（Eric Adams）16日稱，還未到恢復強制戴口罩的時機。
調節級別綜合考慮了確診個案、住院人數以及新冠病人佔醫院床位的比率等因素。在5月初，紐約市將風險警戒級別從低等調升至中等，因每10萬人中的7天新增個案數超過200個。
截至5月13日，每10萬人的新增病例數為292，新增住院人數為每10萬人9.8個，且持續增加；新冠病人的病床使用率為4.14％。
紐約市衞生局長瓦桑（Ashwin Vasan）預估，倘人們遵循最新指引，目前的疫情高峰應不會持續很久。
「召回」員工有阻力
蘋果公司（Apple Inc.）延後原擬下週生效、要求員工每週3天到辦公室上班的計劃，因確診個案再度增加。公司本想朝安排僱員工正常上班進發，卻因美國疫情出現變化受挫。
根撿彭博社取閱得到的備忘錄，蘋果公司17日通知員工，「暫時」延遲這個本應在5月23日生效的安排，但沒另行說明新的日期。
蘋果公司3月在備忘錄中要求，員工4月11日固定在周一、周二和周四三天返回辦公室，很多人對此有意見，認為上班交通用上數小時，但這些時間本可用於工作。他們也抱怨這個排忽視缺乏幼兒疫苗的問題。
其他科企方面，Google員工每週3天回到辦公室，但一些人可選擇無限期遠距工作。微軟（Microsoft）允許員工在經主管批准的情況下，自訂混合工作模式。亞馬遜（Amazon）讓他們決定在哪工作。
在家工作怎安排，這是成為美國職場熱門話題。《華盛頓郵報》報道，ADP研究所（ADP Research Institute）對3.2萬人進行的調查發現，64%的打工仔會因被要求而考慮辭職。
染疫病歿者破百萬
美國僱員熱烈討論在家工作（WFH）安排，正值該國死亡人數來到一個悲傷的里程碑之際。美國民眾既想重返正常生活，也難以完全無視新冠肺炎可致命的威脅。
繼美國疾病控制和預防中心（CDC）之後，美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）亦確認，美國的新冠死亡人數已屆100萬。這間大學在疫情爆發後不久以開始研究，以及對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情進行即時追蹤。
美國白宮疫情首席顧問、國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時稱，「兩年間有這麼多人死於一個傳染病，這是這非常令人警醒，感覺非常悲傷和悲慘。」
愛滋病自數十年前開始在美國傳播以來，但2020年初才出現的新冠肺炎致死人數，仍遠遠超過它。
新冠肺炎奪走的性命也超過死於1918至1919年流感大流行的人數。這是相當加州聖何塞（San Jose）的人口，它是美國第十大城市。
美國疾病控制和預防中心（CDC）5月16日已公布，染疫死亡個案已達100萬個。每4名死者中，有3人是65歲或以上長者。