美國新增10萬人染疫：紐約防疫升級　Google及Apple等員工熱議WFH

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）因為變種病毒Omicron亞型的傳播迅速蔓延，情況已開始引起注意。5月18日，美國單日新增確診個案逾10萬個，為2月以來最高。民眾的生活亦開始受影響。



約紐未擬推口罩令

紐約市因醫療系統承壓愈大，將疫情風險警戒調到高級。根據最新指引，在高級警戒期間，人們被呼籲在所有室內公共場合和擠迫的室外環境戴口罩。紐約市市長埃里克・亞當斯（Eric Adams）16日稱，還未到恢復強制戴口罩的時機。

調節級別綜合考慮了確診個案、住院人數以及新冠病人佔醫院床位的比率等因素。在5月初，紐約市將風險警戒級別從低等調升至中等，因每10萬人中的7天新增個案數超過200個。

截至5月13日，每10萬人的新增病例數為292，新增住院人數為每10萬人9.8個，且持續增加；新冠病人的病床使用率為4.14％。

紐約市衞生局長瓦桑（Ashwin Vasan）預估，倘人們遵循最新指引，目前的疫情高峰應不會持續很久。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月27日，一名工作人員在整理美國紐約市時代廣場新冠病毒臨時檢測中心的塑膠帳篷。（Getty）

「召回」員工有阻力

蘋果公司（Apple Inc.）延後原擬下週生效、要求員工每週3天到辦公室上班的計劃，因確診個案再度增加。公司本想朝安排僱員工正常上班進發，卻因美國疫情出現變化受挫。

根撿彭博社取閱得到的備忘錄，蘋果公司17日通知員工，「暫時」延遲這個本應在5月23日生效的安排，但沒另行說明新的日期。

蘋果公司3月在備忘錄中要求，員工4月11日固定在周一、周二和周四三天返回辦公室，很多人對此有意見，認為上班交通用上數小時，但這些時間本可用於工作。他們也抱怨這個排忽視缺乏幼兒疫苗的問題。

其他科企方面，Google員工每週3天回到辦公室，但一些人可選擇無限期遠距工作。微軟（Microsoft）允許員工在經主管批准的情況下，自訂混合工作模式。亞馬遜（Amazon）讓他們決定在哪工作。

在家工作怎安排，這是成為美國職場熱門話題。《華盛頓郵報》報道，ADP研究所（ADP Research Institute）對3.2萬人進行的調查發現，64%的打工仔會因被要求而考慮辭職。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年5月16日，美國紐約市的新冠病毒檢測車。（AP）

染疫病歿者破百萬

美國僱員熱烈討論在家工作（WFH）安排，正值該國死亡人數來到一個悲傷的里程碑之際。美國民眾既想重返正常生活，也難以完全無視新冠肺炎可致命的威脅。

繼美國疾病控制和預防中心（CDC）之後，美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）亦確認，美國的新冠死亡人數已屆100萬。這間大學在疫情爆發後不久以開始研究，以及對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情進行即時追蹤。

美國白宮疫情首席顧問、國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時稱，「兩年間有這麼多人死於一個傳染病，這是這非常令人警醒，感覺非常悲傷和悲慘。」

愛滋病自數十年前開始在美國傳播以來，但2020年初才出現的新冠肺炎致死人數，仍遠遠超過它。

新冠肺炎奪走的性命也超過死於1918至1919年流感大流行的人數。這是相當加州聖何塞（San Jose）的人口，它是美國第十大城市。

美國疾病控制和預防中心（CDC）5月16日已公布，染疫死亡個案已達100萬個。每4名死者中，有3人是65歲或以上長者。