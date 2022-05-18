美國南加州槍擊案｜台灣移民疑犯周文偉被揭曾出書　希望兩岸統一

美國南加州台灣人教會槍擊嫌犯周文偉，台中市餐飲界有人認得他，說他曾經出版《調酒師的聖經》一書，並在書的序言就曾提到希望藉由他自身的經歷，促進兩岸統一。因為書是講調酒，序言卻提到兩岸統一，讓人印象深刻。



餐飲界人士指出，周文偉從台灣赴美國求學，曾在美國拿到餐飲學位，還曾騷過自己曾服務過列根總統的合影照，後來因為台灣推展餐飲教育而回台，並曾在屏東科技大學等科大任教。

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周文偉後來未在科大待久，即轉而在台中市漢口路開設「美國餐旅學院」教授餐飲知識並協助學生赴美求修。

據認識他的人形容，周文偉個性強，平日看不出有特殊的政黨傾向，但若是談到關於政府公部門的事情，情緒就易激動，且批評不斷，因此朋友會刻意避談這一部分的話題。

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